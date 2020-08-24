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15:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» объявил о подписании футболиста из российской премьер-лиги с опытом игры в группе ЛЧ

Защитник сборной Беларуси Денис Поляков стал игроком «Кайрата». Об этом объявил официальный сайт алматинского клуба.

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29-летний Поляков подписал контракт на полтора года с «Кайратом». Клуб сможет заявить его вне трансферного окна согласно правилам о переходах свободных агентов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Последним клубом Полякова был «Урал», в котором он за два сезона в российской премьер-лиге провел 28 матчей. До этого в карьере защитника были кипрский АПОЭЛ и белорусские БАТЭ и «Шахтер» из Солигорска.

Кайрат (Алма-Ата)

За карьеру Поляков семь раз выигрывал чемпионат Беларуси, четырежды завоевывал с БАТЭ Кубок страны и становился чемпионом Кипра. С борисовским клубом он неоднократно участвовал в групповых раундах Лиги чемпионов, сыграв в том числе в победных матчах против немецкой «Баварии», французского «Лилля», испанского «Атлетика» и итальянской «Ромы».

За сборную Беларуси Поляков дебютировал в 2010 году — на его счету один гол в 42 матчах. С молодежной сборной он выигрывал бронзовые медали Евро-2011 и участвовал в Олимпиаде-2012.

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