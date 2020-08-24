«Кайрат» объявил о подписании футболиста из российской премьер-лиги с опытом игры в группе ЛЧ
Защитник сборной Беларуси Денис Поляков стал игроком «Кайрата». Об этом объявил официальный сайт алматинского клуба.
Защитник сборной Беларуси Денис Поляков стал игроком «Кайрата». Об этом объявил официальный сайт алматинского клуба.
29-летний Поляков подписал контракт на полтора года с «Кайратом». Клуб сможет заявить его вне трансферного окна согласно правилам о переходах свободных агентов.
Последним клубом Полякова был «Урал», в котором он за два сезона в российской
За карьеру Поляков семь раз выигрывал чемпионат Беларуси, четырежды завоевывал с БАТЭ Кубок страны и становился чемпионом Кипра. С борисовским клубом он неоднократно участвовал в групповых раундах Лиги чемпионов, сыграв в том числе в победных матчах против немецкой «Баварии», французского «Лилля», испанского «Атлетика» и итальянской «Ромы».
За сборную Беларуси Поляков дебютировал в 2010 году — на его счету один гол в 42 матчах. С молодежной сборной он выигрывал бронзовые медали Евро-2011 и участвовал в Олимпиаде-2012.