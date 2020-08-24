Новичок «Кайрата» мог перейти в «Астану»

По его данным, агенты Полякова предлагали игрока обоим грандам КПЛ, но столичный клуб сделал выбор в пользу серба Уроша Радаковича, которого арендовал на полгода у чешской «Спарты».

29-летний Поляков подписал контракт на полтора года с «Кайратом». Последние два сезона он провел в «Урале» из российской премьер-лиги, а до этого играл за кипрский АПОЭЛ и на родине за БАТЭ и солигорский «Шахтер».