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15:51 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок «Кайрата» мог перейти в «Астану»

Защитник сборной Беларуси Денис Поляков перед трансфером в «Кайрате» мог оказаться в «Астане», сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в Instagram.

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По его данным, агенты Полякова предлагали игрока обоим грандам КПЛ, но столичный клуб сделал выбор в пользу серба Уроша Радаковича, которого арендовал на полгода у чешской «Спарты».

Во время загрузки произошла ошибка.

29-летний Поляков подписал контракт на полтора года с «Кайратом». Последние два сезона он провел в «Урале» из российской премьер-лиги, а до этого играл за кипрский АПОЭЛ и на родине за БАТЭ и солигорский «Шахтер».

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