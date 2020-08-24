Новичок «Кайрата» мог перейти в «Астану»
Защитник сборной Беларуси Денис Поляков перед трансфером в «Кайрате» мог оказаться в «Астане», сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в Instagram.
Защитник сборной Беларуси Денис Поляков перед трансфером в «Кайрате» мог оказаться в «Астане», сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в Instagram.
По его данным, агенты Полякова предлагали игрока обоим грандам КПЛ, но столичный клуб сделал выбор в пользу серба Уроша Радаковича, которого арендовал на полгода у чешской «Спарты».
29-летний Поляков подписал контракт на полтора года с «Кайратом». Последние два сезона он провел в «Урале» из российской