Одна победа и цепь неудач. Выберется ли «Жетысу» из ямы?
Талдыкорганский «Жетысу» после возвращения в
Талдыкорганский «Жетысу» после возвращения в
Единственный матч на данный момент «Жетысу» в КПЛ-2020 выиграл 8 марта, в первом туре. Победа была зафиксирована во встрече с безоговорочным аутсайдером
Затем «Жетысу» сыграл вничью (0:0) с «Тоболом» — клубом из авангарда турнирной таблицы, который в последние сезоны заявляет амбициозные задачи.
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18 августа талдыкорганцы играли на Центральном стадионе Алматы с «Ордабасы». Встреча стала сущим кошмаром для талдыкорганцев. К 30-й минуте команда Огая вела 2:0, но «Ордабасы» удался камбэк — 3:2.
В пятом туре, который был сыгран 21 и 22 августа, «Жетысу» проиграл «Кайсару», который был номинальным хозяином поля. Матч прошел на поле академии имени Тимура Сегизбаева, принадлежащей «Кайрату». В этой игре все решил
Таким образом, сейчас у «Жетысу» четыре очка и восьмое место. По потерянным очкам тылдыкорганцы уступают «Тоболу» (семь баллов) и «Таразу» (пять очков) сыгравшим на один матч меньше, и даже «Кызыл-Жар СК». Петропавловцы также набрали четыре балла, но имеют на одну игру меньше.
Чтобы «Жетысу» не впасть в черную полосу, нужно побеждать «Кызыл-Жар СК» — одного из своих главных конкурентов в турнирной таблице. Это будет иметь огромное значение как с психологической точки зрения, так и, само собой, для исправления ситуации. Очередная неудача может ударить по амбициям талдыкорганцев, учитывая, что дистанция чемпионата сократилась на треть.
С турнирной таблицей чемпионата Казахстана можно ознакомиться здесь.