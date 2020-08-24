Одна победа и цепь неудач. Выберется ли «Жетысу» из ямы?

Единственный матч на данный момент «Жетысу» в КПЛ-2020 выиграл 8 марта, в первом туре. Победа была зафиксирована во встрече с безоговорочным аутсайдером премьер-лиги «Каспием» — 2:0.

Затем «Жетысу» сыграл вничью (0:0) с «Тоболом» — клубом из авангарда турнирной таблицы, который в последние сезоны заявляет амбициозные задачи.

Казахстанская Премьер-Лига Все о турнире

Пандемия коронавируса на три с лишним месяца лишила Казахстан футбола. Премьер-лига вернулась 1 июля, чтобы потом снова встать на паузу на полтора месяца. В этот день «Жетысу» встречался в Алматы с «Кайратом». Команда Алексея Шпилевского разгромила подопечных Дмитрия Огая со счетом 3:0. Второй рестарт чемпионата вновь определил «Жетысу» играть в Алматы, поскольку теперь ближайшие туры КПЛ должны проходить в этом городе на нескольких аренах.

18 августа талдыкорганцы играли на Центральном стадионе Алматы с «Ордабасы». Встреча стала сущим кошмаром для талдыкорганцев. К 30-й минуте команда Огая вела 2:0, но «Ордабасы» удался камбэк — 3:2.

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В пятом туре, который был сыгран 21 и 22 августа, «Жетысу» проиграл «Кайсару», который был номинальным хозяином поля. Матч прошел на поле академии имени Тимура Сегизбаева, принадлежащей «Кайрату». В этой игре все решил чудо-гол Элгуджи Лобжанидзе. Грузинский форвард ударом через себя заставил капитулировать Андрея Шабанова.

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Таким образом, сейчас у «Жетысу» четыре очка и восьмое место. По потерянным очкам тылдыкорганцы уступают «Тоболу» (семь баллов) и «Таразу» (пять очков) сыгравшим на один матч меньше, и даже «Кызыл-Жар СК». Петропавловцы также набрали четыре балла, но имеют на одну игру меньше.

Чтобы «Жетысу» не впасть в черную полосу, нужно побеждать «Кызыл-Жар СК» — одного из своих главных конкурентов в турнирной таблице. Это будет иметь огромное значение как с психологической точки зрения, так и, само собой, для исправления ситуации. Очередная неудача может ударить по амбициям талдыкорганцев, учитывая, что дистанция чемпионата сократилась на треть.