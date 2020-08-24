Клуб КПЛ задумался об отставке главного тренера

Если в ближайших матчах команда не даст результат, штаб Огая будет вынужден уйти. Главному тренеру на исправление ситуации дали несколько игр. Даже в случае неудачи в матче с «Кызыл-Жар СК», который запланирован на 27 августа, у специалиста будут в запасе сентябрьские игры КПЛ.

«60-летнего тренера не спасет даже тот факт, что глава региона не сильно интересуется футболом и не уделяет много внимания “Жетысу”. Тем не менее с ним Огай старается держать прямую связь. Перед началом сезона руководство области ставило задачу — место в тройке, однако три поражения в пяти матчах резко понизило шансы “Жетысу” на бронзовые медали», — говорится в сообщении.