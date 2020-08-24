Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.08
Ним
Брест
40
Футбол. Зарубежный
23.08
Лорьян
Страсбур
31
Футбол. Премьер-лига
23.08
Уфа
Ростов
01
Футбол. Зарубежный
23.08
Ницца
Ланс
21
Футбол. Премьер-лига
23.08
Спартак
Локомотив
21
Футбол. Еврокубки
23.08
ПСЖ
Бавария
01
Все события
Фоторепортажи
10Гол новичка Шкурина принес ЦСКА победу
13«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов
16:08 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ задумался об отставке главного тренера

Главный тренер «Жетысу» Дмитрий Огай может быть отправлен в отставку, сообщает Meta-ratings.kz.

Наверх

Если в ближайших матчах команда не даст результат, штаб Огая будет вынужден уйти. Главному тренеру на исправление ситуации дали несколько игр. Даже в случае неудачи в матче с «Кызыл-Жар СК», который запланирован на 27 августа, у специалиста будут в запасе сентябрьские игры КПЛ.

Казахстанская Премьер-Лига

«60-летнего тренера не спасет даже тот факт, что глава региона не сильно интересуется футболом и не уделяет много внимания “Жетысу”. Тем не менее с ним Огай старается держать прямую связь. Перед началом сезона руководство области ставило задачу — место в тройке, однако три поражения в пяти матчах резко понизило шансы “Жетысу” на бронзовые медали», — говорится в сообщении.

Читайте также
Казахстанский футбольный клуб оштрафовали на 223 миллиона тенге
«Бавария» сделала второй требл, догнав «Барселону»
Капитана МЮ захотели исключить из сборной Англии
Стало известно о возможности проведения боя Поветкина и Усика
Фанаты ПСЖ устроили погромы в Париже после финала ЛЧ
В «Вашингтоне» рассказали о будущем Овечкина в команде
Неймар поздравил другой клуб с победой в ЛЧ и был высмеян
Большая распродажа на Ali. Миллионы скидок на спорт и не только!
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь