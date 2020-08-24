Казахстанский футбольный клуб оштрафовали на 223 миллиона тенге
Городское управление государственных доходов Уральска оштрафовало футбольный клуб «Акжайык» на 223 миллиона тенге, сообщает Kursiv.kz.
Городское управление государственных доходов Уральска оштрафовало футбольный клуб «Акжайык» на 223 миллиона тенге, сообщает Kursiv.kz.
ФК из первой лиги не встал на учет по налогу НДС. При этом клуб продолжает платить футболистам полную зарплату.
Как сообщил заместитель руководителя управления физической культуры и спорта
«В 2018 и 2019 году “Акжайык” не становился на учет по налогу на добавочную стоимость, за это был привлечен к административному штрафу в размере 223 миллиона 794 тысячи 935 тенге, что составляет 15 процентов от неуплаченного налога НДС. Руководство клуба пыталось обжаловать штраф, однако штраф не отменили. Его все еще предстоит оплатить», — сказал Нигметуллин.
По его словам, в текущем году бюджет «Акжайыка» составляет 702 миллиона тенге и расходуется в равных процентах на главную команду и детскую школу.
По словам замруководителя ведомства, в текущем году бюджет «Акжайыка» составил 702 миллиона тенге, это один из самых низких бюджетов футбольных клубов по Казахстану.
«Акжайык» из первой лиги полностью финансируется из областного бюджета. Клуб передан в доверительное управление уральскому предпринимателю Оралбаю Жаксымбетову. По условиям соглашения, Жаксымбетов в 2023 году имеет право выкупить команду.
Как отмечает Kursiv.kz, ранее власти ЗКО возмутились тратами на содержание футбольного клуба и предлагали урезать бюджет
В прошлом сезоне «Акжайык» стал бронзовым призером первой лиги и в переходных матчах за право играть в КПЛ уступил «Таразу». Последний раз в КПЛ клуб выступал в 2018 году.