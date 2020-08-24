Казахстанский футбольный клуб оштрафовали на 223 миллиона тенге

ФК из первой лиги не встал на учет по налогу НДС. При этом клуб продолжает платить футболистам полную зарплату.

Как сообщил заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Западно-Казахстанской области Женис Нигметуллин, «Акжайык» пытался обжаловать штраф.

«В 2018 и 2019 году “Акжайык” не становился на учет по налогу на добавочную стоимость, за это был привлечен к административному штрафу в размере 223 миллиона 794 тысячи 935 тенге, что составляет 15 процентов от неуплаченного налога НДС. Руководство клуба пыталось обжаловать штраф, однако штраф не отменили. Его все еще предстоит оплатить», — сказал Нигметуллин.

Читайте также Объявлены дата старта и календарь первой лиги чемпионата Казахстана по футболу

По его словам, в текущем году бюджет «Акжайыка» составляет 702 миллиона тенге и расходуется в равных процентах на главную команду и детскую школу.

По словам замруководителя ведомства, в текущем году бюджет «Акжайыка» составил 702 миллиона тенге, это один из самых низких бюджетов футбольных клубов по Казахстану.

Из-за карантина «Акжайык» отправил 80 процентов сотрудников на удаленку, а тренерам сократили зарплаты на 30 процентов. Оклады футболистов, несмотря на отсутствие матчей, не уменьшали — на их зарплату не влияют форс-мажорные обстоятельства.

«Акжайык» из первой лиги полностью финансируется из областного бюджета. Клуб передан в доверительное управление уральскому предпринимателю Оралбаю Жаксымбетову. По условиям соглашения, Жаксымбетов в 2023 году имеет право выкупить команду.

Как отмечает Kursiv.kz, ранее власти ЗКО возмутились тратами на содержание футбольного клуба и предлагали урезать бюджет детско-юношеской части клуба, но существенно сумма не изменилась. Сейчас в клубе тренируются 800 детей.