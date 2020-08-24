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16:29 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футбольный клуб оштрафовали на 223 миллиона тенге

Городское управление государственных доходов Уральска оштрафовало футбольный клуб «Акжайык» на 223 миллиона тенге, сообщает Kursiv.kz.

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ФК из первой лиги не встал на учет по налогу НДС. При этом клуб продолжает платить футболистам полную зарплату.

Как сообщил заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Западно-Казахстанской области Женис Нигметуллин, «Акжайык» пытался обжаловать штраф.

«В 2018 и 2019 году “Акжайык” не становился на учет по налогу на добавочную стоимость, за это был привлечен к административному штрафу в размере 223 миллиона 794 тысячи 935 тенге, что составляет 15 процентов от неуплаченного налога НДС. Руководство клуба пыталось обжаловать штраф, однако штраф не отменили. Его все еще предстоит оплатить», — сказал Нигметуллин.

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По его словам, в текущем году бюджет «Акжайыка» составляет 702 миллиона тенге и расходуется в равных процентах на главную команду и детскую школу.

По словам замруководителя ведомства, в текущем году бюджет «Акжайыка» составил 702 миллиона тенге, это один из самых низких бюджетов футбольных клубов по Казахстану.

Из-за карантина «Акжайык» отправил 80 процентов сотрудников на удаленку, а тренерам сократили зарплаты на 30 процентов. Оклады футболистов, несмотря на отсутствие матчей, не уменьшали — на их зарплату не влияют форс-мажорные обстоятельства.

«Акжайык» из первой лиги полностью финансируется из областного бюджета. Клуб передан в доверительное управление уральскому предпринимателю Оралбаю Жаксымбетову. По условиям соглашения, Жаксымбетов в 2023 году имеет право выкупить команду.

Как отмечает Kursiv.kz, ранее власти ЗКО возмутились тратами на содержание футбольного клуба и предлагали урезать бюджет детско-юношеской части клуба, но существенно сумма не изменилась. Сейчас в клубе тренируются 800 детей.

В прошлом сезоне «Акжайык» стал бронзовым призером первой лиги и в переходных матчах за право играть в КПЛ уступил «Таразу». Последний раз в КПЛ клуб выступал в 2018 году.

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