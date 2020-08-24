«Шальке» сообщил о случае заражения коронавирусом в команде

«Шальке» сообщил о случае заражения коронавирусом в команде

Немецкий футбольный клуб «Шальке» на своем официальном сайте сообщил, что один из участников тренировочного сбора в Австрии сдал положительный тест на коронавирус.