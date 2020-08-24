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18:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Шальке» сообщил о случае заражения коронавирусом в команде

Немецкий футбольный клуб «Шальке» на своем официальном сайте сообщил, что один из участников тренировочного сбора в Австрии сдал положительный тест на коронавирус.

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Источник: Reuters

Отмечается, что заболевший помещен на карантин. Медицинский штаб «Шальке» связался с австрийскими властями по поводу дальнейших действий. В ближайшее время клуб проведет дополнительное тестирование.

Контрольный матч с немецким клубом «Вюрцбургер Киккерс», который был запланирован на понедельник, отменен.

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