Несколько месяцев без игры и победа над «Баварией». Что нужно знать о новичке «Кайрата» из Беларуси

В марте Поляков стал свободным агентом, и отсутствие игровой практики, наверное, главный повод для беспокойства у тренерского штаба «Кайрата». Утешает лишь то, что защитник тренировался с «Ислочью» из высшей лиги Беларуси.

Длительный простой не умаляет наличие у Полякова класса и определенного игрового уровня. В пользу правильности выбора алматинцев также говорит тот факт, что к нему на протяжении последних месяцев проявляли интерес ведущие клубы его страны, то есть футболиста достаточно высоко котируют и верят в него.

В нашем чемпионате 29-летний Поляков, как гражданин страны — члена ЕАЭС (Евразийский экономический союз), не будет считаться легионером.

Кроме того, на примере других белорусов, успешно заигравших в КПЛ, вариант с подписанием Полякова выглядит разумным. Он был стабильным игроком сборной, что тоже излишне комментировать. Правда, футболист сыграл в последний раз за национальную команду в ноябре 2019 года. После у белорусов были два товарищеских матча, в которых тогда еще игрок «Урала» участия не принимал. Также у сборной большие планы на плей-офф первой Лиги наций, по итогам которой она может выйти на Евро-2020. Решающая стадия отбора была перенесена на осень из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что слухи о появлении игрока в «Кайрате» оказались пророческими. А на родине Полякова в своих рядах хотели видеть брестское «Динамо» и солигорский «Шахтер». Причем, по неподтвержденной информации, «горняки», которым он отказал, не оставляли попыток подписать футболиста. Помимо этого сообщалось, что Поляков не захотел переходить в минское «Динамо».

Также ходили слухи и об интересе к своему бывшему футболисту со стороны БАТЭ, с которым Поляков семь раз становился чемпионом Беларуси. Однако председатель правления борисовского клуба Андрей Капский опроверг данную информацию.

Несмотря на то, что Поляков ушел из «Урала» в период, когда в Европе проходил только чемпионат Беларуси, он так и не нашел себе команду на родине. По данным Transfermarkt, после ухода из «Урала» футболист подешевел с 1,2 миллиона евро до 800 тысяч.

В завершившемся сезоне РПЛ Поляков сыграл за клуб из Екатеринбурга 17 матчей. В 2018 году игрок в составе АПОЭЛа стал чемпионом Кипра. На счету защитника 42 матча за сборную Беларуси и один гол.

На родине Поляков играл за солигорский «Шахтер» (до 2012) и БАТЭ (2012/18, 2018/19), с которым выступал в Лиге чемпионов. Он принимал участие в победных для борисовчан матчах против «Баварии», «Лилля», «Атлетика» и «Ромы». В игре с испанским клубом на его счету единственный в турнире гол.