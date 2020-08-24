Защитник «МЮ» Линделеф помог задержать вора в Вестеросе
Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф помог полиции задержать вора в родном городе Вестеросе, сообщает Sportbladet.
Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф помог полиции задержать вора в родном городе Вестеросе, сообщает Sportbladet.
26-летний футболист увидел, как вор на велосипеде украл у 90-летней бабушки сумку. Линделеф сразу же побежал за ним, догнал и задержал до прибытия полиции. После инцидента в полиции отметили, что Линделеф очень хорошо бегает на короткие дистанции.