Защитник «МЮ» Линделеф помог задержать вора в Вестеросе

26-летний футболист увидел, как вор на велосипеде украл у 90-летней бабушки сумку. Линделеф сразу же побежал за ним, догнал и задержал до прибытия полиции. После инцидента в полиции отметили, что Линделеф очень хорошо бегает на короткие дистанции.