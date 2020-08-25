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00:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роналдиньо освобожден из-под домашнего ареста в Парагвае

Чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо и его брат освобождены судом в Парагвае, сообщает агентство Франс Пресс.

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Источник: AP 2020

Заседание суда проходило в понедельник.

Роналдиньо вместе с братом были арестованы 7 марта. Они подозревались в использовании фальшивых паспортов для въезда на территорию Парагвая. В начале апреля судья Густаво Амарилья отпустил Роналдиньо под домашний арест под залог в размере 1,6 миллиона долларов. С тех пор экс-футболист и его брат находились в гостинице в центре Асунсьона.

Государственная прокуратура Парагвая 7 августа потребовала приостановить судебное разбирательство в отношении Роналдиньо. Ведомство потребовало, чтобы 40-летний бразилец выплатил 90 тысяч долларов в качестве возмещения ущерба, указал адрес проживания в Бразилии и каждые три месяца отмечался в судебных органах своей страны.

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