Роналдиньо освобожден из-под домашнего ареста в Парагвае
Чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо и его брат освобождены судом в Парагвае, сообщает агентство Франс Пресс.
Чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо и его брат освобождены судом в Парагвае, сообщает агентство Франс Пресс.
Заседание суда проходило в понедельник.
Роналдиньо вместе с братом были арестованы 7 марта. Они подозревались в использовании фальшивых паспортов для въезда на территорию Парагвая. В начале апреля судья Густаво Амарилья отпустил Роналдиньо под домашний арест под залог в размере 1,6 миллиона долларов. С тех пор
Государственная прокуратура Парагвая 7 августа потребовала приостановить судебное разбирательство в отношении Роналдиньо. Ведомство потребовало, чтобы 40-летний бразилец выплатил 90 тысяч долларов в качестве возмещения ущерба, указал адрес проживания в Бразилии и каждые три месяца отмечался в судебных органах своей страны.