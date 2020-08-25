Роналдиньо освобожден из-под домашнего ареста в Парагвае

Роналдиньо вместе с братом были арестованы 7 марта. Они подозревались в использовании фальшивых паспортов для въезда на территорию Парагвая. В начале апреля судья Густаво Амарилья отпустил Роналдиньо под домашний арест под залог в размере 1,6 миллиона долларов. С тех пор экс-футболист и его брат находились в гостинице в центре Асунсьона.