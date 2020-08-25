Куман избавился от Суареса за минуту по телефону. Он уйдет свободным агентом, «Барса» сэкономит до 24 млн

Источник: AFP 2020

Роналд Куман возглавил «Барселону» и сразу же обозначил цель: «Нужно усердно работать, чтобы вернуть престиж команде».

Видимо, усердно работать будут новые молодые игроки — тренер решил избавиться от стариков. Начал с Луиса Суареса.

• В понедельник утром Куман позвонил форварду и сообщил, что не рассчитывает на него. Разговор продлился меньше минуты, обошлись без деталей: Суарес сказал, что не будет скандалить. Теперь главное — комфортное расторжение: у Луиса контракт до 2021 года, но клуб разорвет его и заплатит часть зарплаты за следующий сезон.

• COPE сообщает, что уругваец недоволен: считает, что это неправильный способ обращаться с тем, кто на протяжении последних шести лет отдавал все силы клубу. Несколько дней назад Суарес выдал очень мощный монолог, который объясняет позицию.

Никто в клубе не сказал мне, что они хотят отказаться от моих услуг. Я желаю команде только лучшего. В своей карьере я уже был запасным, и готов снова им стать. Конкуренция — здоровая составляющая футбола. Если тренер думает, что я должен выходить со скамейки запасных, у меня нет проблем. Я хотел бы остаться в «Барселоне» до тех пор, пока они рассчитывают на меня. Я хочу внести свой вклад. Луис Суарес нападающий «Барселоны»

«Не люблю сравнивать, но помню прошлогоднюю ситуацию в “Реале”: они вылетели от “Аякса”, все говорили, что Кроос все, что Модричу пора заканчивать, а Рамос — настоящая катастрофа. А в следующем сезоне все пошло лучше, и команда снова выглядит классно. После поражений вы [фанаты] вините всех и каждого, но быстро меняете мнение: то, что сегодня белое, завтра черное, и наоборот», — говорил Луис в интервью El Pais.

Источник: Reuters

• Неизвестно, сколько компенсирует «Барса», но разгрузить может до 24 млн евро (с учетом налогов — информация AS). Это важная цифра для клуба — «Барселона» пострадала от пандемии едва ли не больше других клубов. У клуба огромный оборот (в сентябре спрогнозирован 1 миллиард евро), но из-за кризиса, связанного с карантином, «Барса» потеряла минимум 120 млн евро — об этом в мае сказал вице-президент Жорди Кардонер.

При этом резервов бюджета нет — в том же сентябрьском прогнозе «Барселона» насчитала всего 11 млн евро прибыли после уплаты налогов. Причина в раздутом зарплатном фонде: по подсчетам шеф-редактора Sports.ru Влада Воронина, «Барселона» тратит на зарплаты 77% от общего бюджета — при норме для здорового клуба 50%.

• Логика Кумана понятна: Суарес получает третью зарплату в клубе (после Месси и Гризманна), при этом за последние два сезона уругваец пропустил из-за травм 26 игр.

Еще до прихода в «Барсу» голландец говорил про стареющий состав. И первым в списке тогда назвал почему-то именно Луиса:

«Суаресу больше 30 лет, Месси больше 30, Пике больше 30, Бускетсу больше 30, — говорил Куман в интервью Esport3 еще в 2019 году. — У них, конечно, еще есть несколько лет, но потом… что потом? Вы должны внести изменения, потому что это важные позиции в команде — ядро. У вас будет вратарь, но не будет центрального защитника, опорного полузащитника, центрального нападающего или Месси».

• За 6 лет в «Барселоне» Суарес забил 198 голов за 283 игры — он третий бомбардир в истории клуба, больше только у Сезара Родригеса (232) и Месси (630) — и отдал 109 ассистов. В этом сезоне Суарес оформил 21+12 в 36 матчах.

• У Суареса несколько вариантов в Серии А (пишут об «Интере», «Милане», «Лацио» и «Юве») и МЛС, но вероятнее всего «Аякс». El Chiringuito сообщает: нидерландский гранд предложил 15 млн евро за Суареса и уже связывался с игроком.

Источник: AP 2020

Комментарий дал даже Эрик тен Хаг.

«Ты всегда ищешь усиление для своей команды. Мы с Марком Овермарсом, естественно, говорили об этом, но сейчас эта тема не обсуждается. Если он сам хочет вернуться, то пожалуйста, — с улыбкой сказал тренер “Аякса”. — Есть игроки, которые становятся невероятным усилением для команды. И Суарес попадает под эту категорию».

• Куман убирает не только стареющего форварда, но и одного из сенаторов команды. После увольнения Вальверде известный журналист Financial Times и соавтор Soccernomics Саймон Купер поделился инсайдами.

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Если коротко: влияние Месси давно вышло за пределы поля, похожий статус у Пике, Суареса и Бускетса. Они лоббируют свои интересы через Лео и вместе с ним определяют стиль игры.

Такая ситуация ставит тренеров в крайне уязвимое положение и заставляет балансировать между своими идеями, требованиями Месси и необходимостью побеждать. Именно в такую ловушку попал Эрнесто Вальверде — видимо, Куман не хочет повторять ошибок.

• Пока неизвестно, как отреагирует на уход Суареса Месси — они очень близки друг к другу.

Мы действительно хорошие друзья — не только на поле. Он принял меня, когда я только перешел в клуб, и мы стали общаться. Обсуждаем не только футбол — политику, прошлое и будущее, детей. Нам есть о чем поговорить, ведь мы оба из Южной Америки, еще и одного возраста. Бывает, что наши жены проводят время вместе, и у нас есть пара часов, чтобы побыть в одиночестве. Думаю, что для того, чтобы ладить на поле, важно ладить вне поля. Поэтому мы так хорошо понимаем друг друга в игре. Луис Суарес нападающий «Барселоны»

В июле Суарес и Месси отдыхали вместе: взяли свои семьи и рванули из Каталонии на частном самолете.

Источник: AFP 2020

Теперь друзья будут видеться реже.