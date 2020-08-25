Александр Зинченко и Влада Седан сыграли свадьбу
В октябре 2019-го Александр сделал Владе предложение на стадионе «Олимпийский» в Киеве, официально пара вступила в брак в Лондоне 12 марта.
В октябре 2019-го Александр сделал Владе предложение на стадионе «Олимпийский» в Киеве, официально пара вступила в брак в Лондоне 12 марта.
Отмечать свадьбу по ходу сезона проблематично, поэтому торжественную церемонию перенесли на 24 августа в Киев.
Впервые об отношениях Влады и Саши стало известно в июне 2019-го. После выноса Сербии (5:0) Зинченко заскочил на