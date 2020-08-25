Александр Зинченко и Влада Седан сыграли свадьбу

Отмечать свадьбу по ходу сезона проблематично, поэтому торжественную церемонию перенесли на 24 августа в Киев.

Впервые об отношениях Влады и Саши стало известно в июне 2019-го. После выноса Сербии (5:0) Зинченко заскочил на флэш-интервью к Седан, где поцеловал журналистку телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2».