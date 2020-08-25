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12:20 (мск), источник: Sports.Ru

Александр Зинченко и Влада Седан сыграли свадьбу

В октябре 2019-го Александр сделал Владе предложение на стадионе «Олимпийский» в Киеве, официально пара вступила в брак в Лондоне 12 марта.

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Источник: Instagram

Отмечать свадьбу по ходу сезона проблематично, поэтому торжественную церемонию перенесли на 24 августа в Киев.

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Впервые об отношениях Влады и Саши стало известно в июне 2019-го. После выноса Сербии (5:0) Зинченко заскочил на флэш-интервью к Седан, где поцеловал журналистку телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2».

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