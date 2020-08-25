БАТЭ и «Шахтер» уверенно лидируют, а брестское «Динамо» свалилось в пике

«Шахтер» и БАТЭ синхронной парой удерживают лидерство в чемпионском забеге. Конкуренты потихоньку отстают и отваливаются, и все те, кто еще недавно рассматривался как возможные посягатели на титул, нынче вид имеют довольно бледный. Не выдержали напряжения. Подкачали. Впрочем, что говорить о «Немане», жодинских «автозаводцах» или «студентах» из «Энергетика-БГУ», если даже сами матерые фавориты с пугающей регулярностью спотыкаются и раздаривают очки. Нынче отличился «Шахтер», по всем статьям уступивший «Ислочи». Да, «волки» в последнее время набрали неплохой ход и, кажется, сумели справиться с игровым кризисом, накрывшим клуб в середине первенства, однако уступать «горняки» просто не имели права. Трудно сказать, почему солигорчане сыграли настолько слабо и невыразительно, но факт остается фактом: это был совсем не чемпионский футбол. Впрочем, главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб на этот вопрос предпочитает смотреть философски: «Бывает и такое. Значит, где-то недоработали, пропустили контратаки. Посмотрим внимательно, сделаем анализ, чтобы больше этого не повторялось. Надо поднимать голову и двигаться вперед. Если мы сейчас опустим голову и начнем заморачиваться, это хуже всего. Мы — мужики, нам нужно уметь держать удар, делать выводы и двигаться дальше. Да, хорошо получили по шапке. Отлично, когда есть определенная встряска. Нужно опуститься на грешную землю, ходить ножками по ней, чтобы в голову не лезли разные мысли, что мы непобедимые или еще что-то. Любые серии рано или поздно заканчиваются. Бывают такие дни, нужно это пережить…».



Тренерский оптимизм в данном случае можно только приветствовать, но от себя добавим, что основания для тревоги все же имеются. Во-первых, за результат скорого противостояния в Лиге Европы, где «горнякам» уже в четверг предстоит играть с молдавским «Сфынтул Георге», во-вторых, за исход чемпионской гонки. Тут БАТЭ снова захватил инициативу. Борисовчане на классе мастерски и уверенно обыграли в гостях «Неман», кажется, окончательно убрав гродненцев из числа претендентов на золотые медали, и снова возглавили турнирную таблицу. А гол Павла Нехайчика ударом с углового — это особый шик! Знаменитый мастер «сухого листа» Валерий Лобановский, будь старик жив, наверняка оценил бы.



Как бы то ни было, а все идет к тому, что золото БАТЭ и «Шахтер» разыграют в очном поединке, который запланирован на 28-й тур. Вряд ли сегодня можно точно сказать, у кого шансов на победу будет больше, но один существенный нюанс учесть, безусловно, стоит: матч пройдет в Солигорске, а преимущество своего поля в данном случае переоценить трудно. В середине июня в Борисове, к слову, команды продемонстрировали живой и энергичный футбол, закончив матч боевой ничьей — 2:2.



Серьезные тектонические изменения наметились и в подвале турнирной таблицы. Если «Смолевичи» плотно легли на дно и со своей судьбой практически смирились, то остальные команды отчаянно барахтаются. «Белшина» так и вовсе удивляет! Казалось, что в Бресте бобруйчанам ловить совершенно нечего и это будет для них лишь визит вежливости. Однако, к удивлению всей честной публики, аутсайдер увез с собой три очка! Это, конечно, круто и невероятно, но еще раз подтверждает, что в брестском «Динамо» сейчас далеко не все в порядке, команду штормит и лихорадит. А как еще объяснить тот факт, что футбольные пенсионеры Леонид Ковель и Дмитрий Рекиш, сделавшие себе имя в минском «Динамо» аж 15 лет назад, на пару размотали всю брестскую королевскую рать и были таковы! И теперь, пожалуй, брестчанам нужно думать не о борьбе за медали (о сохранении чемпионства тут все давно уже забыли), а о том, как бы не оказаться в зоне вылета. Еще парочка подобных фокусов — и невероятное вполне может стать очевидным.



ТАБЛО



Чемпионат Беларуси. 22-й тур. 21 августа. «Слуцк» — «Динамо» (Мн) — 1:2 (Абдул Гафар, 26; Шикавка, 29, 52), «Ислочь» — «Шахтер» — 4:2 (Юсов, 10, 69, Януш, 71, 90; Архипов, 48, Бурко, 86), «Динамо» (Бр) — «Белшина» — 1:2 (Юзепчук, 53; Рекиш, 41, Ковель, 60). 22 августа. «Энергетик-БГУ» — «Смолевичи» — 4:1 (Умаров, 22, Бакич, 32, 89, Мусаханян, 53; Макаров, 78), «Городея» — «Рух» — 1:3 (Сенкевич, 60; Гречихо, 11, Никифоренко, 42, Садовский, 83). 23 августа. «Славия» — «Витебск» — 1:1 (Теттех, 33; Волков, 11), «Торпедо-БЕЛАЗ» — «Минск» — 1:1 (Рамос, 39; Грибовский, 47), «Неман» — БАТЭ — 0:2 (Скавыш, 42, Нехайчик, 54).