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16:38 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Сити» включился в борьбу за Месси

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» включился в борьбу за нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники.

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Источник: Reuters

«Горожане» выясняют, получится ли подписать аргентинца без нарушения финансового fair play. Боссы английского клуба понимают, что приобретение Месси может стать сложным процессом, но готовы использовать любую возможность. Кроме того, они рассчитывают, что сине-гранатовые объявят разумную цену за форварда.

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При этом «Барселона» не намерена отпускать игрока. В руководстве клуба предостерегли, что сумма выкупа может составить более 700 миллионов евро. По информации портала Transfermarkt, стоимость 33-летнего Месси составляет 112 миллионов евро.

22 августа были названы другие претенденты на приобретение аргентинца — французский «Пари Сен-Жермен», а также итальянские «Ювентус» и «Интер». Уточнялось, что ПСЖ способен предложить за футболиста наиболее крупную сумму.

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Разговоры об уходе шестикратного обладателя «Золотого мяча» из каталонского клуба возникли на фоне его недовольства ситуацией в команде и участились после разгромного поражения «Барселоны» в ¼ финала Лиги чемпионов от «Баварии» (2:8). После вылета из турнира сине-гранатовые сменили тренера, причем пришедший на место Кике Сетьена Рональд Куман уже провел встречу с Месси. Контракт футболиста с клубом истекает летом 2021 года.

В июле стало известно, что Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию «Манчестер Сити», поданную против решения Союза европейских футбольных ассоциаций исключить команду из еврокубков из-за нарушений правил финансового fair play. Клуб выплатил штраф в размере десяти миллионов евро.

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