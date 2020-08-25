«Астана» проиграла «Тоболу» и не смогла сократить отставание от «Кайрата» в КПЛ

Источник: Reuters

Игра прошла сегодня, 25 августа, на стадионе «Жас Кыран» в Алматы и завершилась со счетом 2:0. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.

Оба гола в ворота «Астаны» организовали ее бывшие игроки. На 15-й минуте с передачи форварда Романа Муртазаева забил полузащитник Азат Нургалиев, а на 57-й отличился вышедший на замену хавбек Серикжан Мужиков, причем его мяч получился очень красивым.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7LZPu0xOqcU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Прошедший матч стал первым для Григория Бабаяна против «Астаны». С 2012 по 2019 год он работал в столичном клубе, в том числе несколько раз был главным тренером.