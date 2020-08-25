«Астана» проиграла «Тоболу» и не смогла сократить отставание от «Кайрата» в КПЛ
Костанайский «Тобол» победил «Астану» в перенесенном матче четвертого тура казахстанской
Костанайский «Тобол» победил «Астану» в перенесенном матче четвертого тура казахстанской
Игра прошла сегодня, 25 августа, на стадионе «Жас Кыран» в Алматы и завершилась со счетом 2:0. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.
Оба гола в ворота «Астаны» организовали ее бывшие игроки. На 15-й минуте с передачи форварда Романа Муртазаева забил полузащитник Азат Нургалиев, а на 57-й отличился вышедший на замену хавбек Серикжан Мужиков, причем его мяч получился очень красивым.
Прошедший матч стал первым для Григория Бабаяна против «Астаны». С 2012 по 2019 год он работал в столичном клубе, в том числе несколько раз был главным тренером.
В таблице КПЛ с 15 очками лидирует «Кайрат». Далее идет группа команд с 10 баллами — это «Астана», «Тобол», «Кайсар» и «Ордабасы». При этом алматинцы и шымкентцы провели шесть матчей, костанайцы и столичный клуб — пять, а кызылординцы — четыре.