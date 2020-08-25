Билек объяснил первое поражение «Астаны» в КПЛ-2020
Главный тренер «Астаны» Михал Билек прокомментировал поражение от «Тобола» в перенесенном матче четвертого тура казахстанской
Главный тренер «Астаны» Михал Билек прокомментировал поражение от «Тобола» в перенесенном матче четвертого тура казахстанской
Игра в Алматы завершилась со счетом 0:2. Оба гола в ворота «Астаны» организовали ее бывшие игроки.
По словам Билека, его команду продолжает преследовать эпидемия травм. Этот поражение стало первым для «Астаны» в КПЛ.
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«Соперник сегодня воспользовался нашими ошибками. У нас так же были моменты, для того, чтобы забить, но если «Тобол’сыграл эффективно, реализовав свои шансы, то мы это сделать не смогли.
К сожалению, нас продолжают преследовать травмы ведущих футболистов. Сегодня не смогли доиграть матч Алексей Щеткин и Жарко Томашевич. Но мы должны готовиться дальше и смотреть только вперед, — цитирует Билека
Отметим, что в таблице КПЛ с 15 очками лидирует «Кайрат». Далее идет группа команд с 10 баллами — это «Астана», «Тобол», «Кайсар» и «Ордабасы». При этом алматинцы и шымкентцы провели шесть матчей, костанайцы и столичный клуб — пять, а кызылординцы — четыре.