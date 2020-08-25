Билек объяснил первое поражение «Астаны» в КПЛ-2020

Источник: AFP 2020

Игра в Алматы завершилась со счетом 0:2. Оба гола в ворота «Астаны» организовали ее бывшие игроки.

По словам Билека, его команду продолжает преследовать эпидемия травм. Этот поражение стало первым для «Астаны» в КПЛ.

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«Соперник сегодня воспользовался нашими ошибками. У нас так же были моменты, для того, чтобы забить, но если «Тобол’сыграл эффективно, реализовав свои шансы, то мы это сделать не смогли.

К сожалению, нас продолжают преследовать травмы ведущих футболистов. Сегодня не смогли доиграть матч Алексей Щеткин и Жарко Томашевич. Но мы должны готовиться дальше и смотреть только вперед, — цитирует Билека пресс-служба «Астаны».