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19:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Харри Магуайр признан виновным по всем пунктам обвинения в Греции

Капитан «Манчестер Юнайтед», защитник сборной Англии по футболу Харри Магуайр признан судом в Греции виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах, сопротивлении аресту и попытках дать взятку, сообщает Sky Sports.

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Источник: AP 2020

Суд по данному делу проходит во вторник.

Ранее сообщалось, что Магуайр был арестован в Греции за нападение на полицию после драки у бара. Инцидент произошел рано утром 21 августа на острове Миконос. Магуайр якобы был замечен полицией при ссоре с другими англичанами. Когда стражи порядка вмешались в конфликт, трое британцев оказали им сопротивление и пытались дать взятку. Все они были задержаны. Сторона футболиста сообщила, что его провоцировали британские фанаты другого клуба, также кто-то ударил сестру Магуайра острым предметом по руке. В субботу футболист был выпущен из-под стражи прокуратурой Сироса, так как назначил адвокатов для представления своих интересов.

Во вторник стало известно, что греческий суд отказался отложить рассмотрение дела, несмотря на просьбу адвоката спортсмена. Адвокат сообщил суду, что двое албанцев подошли к сестре Магуайра Дейзи и сделали ей инъекцию неизвестного вещества, после чего она сразу потеряла сознание. Футболист вызвал транспорт и просил отвезти их в больницу, но вместо этого они были доставлены в отделение полиции. В участке Магуайра ударил по ногам офицер полиции и заявил: «Твоя карьера окончена». Сам Магуайр не признавал себя виновным, отрицая обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах и подкупе офицера полиции.

Магуайр во вторник вошел в состав сборной Англии по футболу на сентябрьские матчи Лиги наций.

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