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20:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» избежал поражения в товарищеском матче с «Ред Булл Зальцбург», уступая 0:2

В товарищеском матче «Ред Булл Зальцбург» принимал «Ливерпуль».

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Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм» и завершилась ничьей со счётом 2:2.

На 3-й минуте матча счёт открыл нападающий «Ред Булл Зальцбург» Патсон Дака. Через 10 минут форвард австрийской команды оформил дубль. Во втором тайме, на 72-й минуте, игрок «Ливерпуля» Риан Брюстер сократил отставание в счёте. Через 9 минут Брюстер оформил дубль и сравнял счёт.

«Ливерпуль» в минувшем сезоне стал чемпионом Англии. Титул стал для красных первым за 30 лет. В 38 турах подопечные Юргена Клоппа набрали 99 очков и в турнирной таблице опередили ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», на 18 очков. В топ-4 первенства также вошли «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

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