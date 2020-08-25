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21:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Конте продолжит работу на посту главного тренера «Интера»

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте остается на своем посту, сообщается на сайте футбольного клуба.

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Источник: Reuters

Ранее Конте заявлял, что может покинуть «Интер». Во вторник тренер и руководство клуба провели встречу, на которой «заложили основу для продолжения совместной работы над клубным проектом».

«Интер» под руководством Конте в минувшем сезоне занял второе место в серии А и дошел до финала Лиги Европы, где уступил испанской «Севилье» со счетом 2:3.

Конте возглавляет «Интер» с конца мая 2019 года.

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