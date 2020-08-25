Конте продолжит работу на посту главного тренера «Интера»
Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте остается на своем посту, сообщается на сайте футбольного клуба.
Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте остается на своем посту, сообщается на сайте футбольного клуба.
Ранее Конте заявлял, что может покинуть «Интер». Во вторник тренер и руководство клуба провели встречу, на которой «заложили основу для продолжения совместной работы над клубным проектом».
«Интер» под руководством Конте в минувшем сезоне занял второе место в серии А и дошел до финала Лиги Европы, где уступил испанской «Севилье» со счетом 2:3.
Конте возглавляет «Интер» с конца мая 2019 года.