Источник: «Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Месси

Источник: Спорт-Экспресс

Представители «МЮ» уже начали предпринимать шаги, чтобы убедить форварда присоединиться к команде.

Отмечается, что «МЮ» имеет лучшие финансовые возможности для подписания контракта с Месси по сравнению с «Интером» и «Манчестер Сити».