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21:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: «Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Месси

«Манчестер Юнайтед» включится в борьбу за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, если тот решит покинуть каталонский клуб, утверждает Deportes Cuarto.

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Источник: Спорт-Экспресс

Представители «МЮ» уже начали предпринимать шаги, чтобы убедить форварда присоединиться к команде.

Отмечается, что «МЮ» имеет лучшие финансовые возможности для подписания контракта с Месси по сравнению с «Интером» и «Манчестер Сити».

Напомним, что шестикратный обладатель «Золотого мяча» раздумывает об уходе из «Барселоны» из-за последних результатов команды. Он должен объявить о своем окончательном решении в ближайшие дни.

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