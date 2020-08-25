Исламхан провел второй матч за «Аль-Айн» на турнире в Абу-Даби
Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан сыграл за «Аль-Айн» из ОАЭ во втором матче на турнире в
Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан сыграл за «Аль-Айн» из ОАЭ во втором матче на турнире в
Его команда уступила «Бани Ясу» — 0:1, пропустив на 32-й минуте. Прошедший матч Исламхан начал на скамейке запасных и отыграл полностью второй тайм.
В первом матче на турнире в
В «Аль-Айн» Исламхан перешел 31 января. До приостановки сезона казахстанец успел провести десять матчей, в которых забил один гол и отдал три ассиста.
31 июля Исламхан продлил контракт с «Аль-Айном» на три года. Новый сезон чемпионата ОАЭ должен начаться 3 сентября.