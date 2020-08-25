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25 августа, источник: Vesti.kz

Исламхан провел второй матч за «Аль-Айн» на турнире в Абу-Даби

Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан сыграл за «Аль-Айн» из ОАЭ во втором матче на турнире в Абу-Даби, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Его команда уступила «Бани Ясу» — 0:1, пропустив на 32-й минуте. Прошедший матч Исламхан начал на скамейке запасных и отыграл полностью второй тайм.

В первом матче на турнире в Абу-Даби Исламхан выходил в старте, а «Аль-Айн» победил «Аль-Дафру» — 1:0. В заключительной игре его клуб 28 августа в 21:30 по времени Нур-Султана встретится с «Аль-Вахдой».

В «Аль-Айн» Исламхан перешел 31 января. До приостановки сезона казахстанец успел провести десять матчей, в которых забил один гол и отдал три ассиста.

31 июля Исламхан продлил контракт с «Аль-Айном» на три года. Новый сезон чемпионата ОАЭ должен начаться 3 сентября.

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