Исламхан провел второй матч за «Аль-Айн» на турнире в Абу-Даби

Его команда уступила «Бани Ясу» — 0:1, пропустив на 32-й минуте. Прошедший матч Исламхан начал на скамейке запасных и отыграл полностью второй тайм.

В первом матче на турнире в Абу-Даби Исламхан выходил в старте, а «Аль-Айн» победил «Аль-Дафру» — 1:0. В заключительной игре его клуб 28 августа в 21:30 по времени Нур-Султана встретится с «Аль-Вахдой».

В «Аль-Айн» Исламхан перешел 31 января. До приостановки сезона казахстанец успел провести десять матчей, в которых забил один гол и отдал три ассиста.