«Барселона» отпустит Месси только за € 700 млн. Клуб готов судиться с форвардом

Источник: Reuters

По данным источника, каталонский клуб не собирается отпускать футболиста меньше, чем за € 700 млн, которые прописаны в его контракте в качестве отступных. Если Месси попробует расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, «Барселона» готова судиться с игроком.

Напомним, футболист решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Впрочем, эта опция действует только до 10 июля каждого года.