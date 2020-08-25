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21:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Барселона» подтвердила, что Месси изъявил желание уйти из клуба

«Барселона» подтвердила, что получила официальное уведомление от Лионеля Месси о желании покинуть испанский футбольный клуб, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

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Ранее СМИ сообщили, что «Барселона» получила бюрофакс от Месси, в котором говорится о его желании покинуть клуб. До этого появилась информация, что Месси воспользуется пунктом в своем контракте, который позволяет ему расторгнуть соглашение с «Барселоной» в одностороннем порядке в конце каждого сезона. В «Барселоне» считают, что этот пункт сейчас нельзя применить, так как он истек 10 июня. Месси считает, что сезон, растянутый из-за пандемии коронавируса, закончился недавно, и данный пункт можно изменить с учетом нынешней ситуации.

По данным СМИ, в ближайшее время пройдет срочная встреча совета директоров «Барселоны».

Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор непрерывно выступает за «сине-гранатовых». Вместе с клубом аргентинец выиграл десять чемпионских титулов и шесть Кубков Испании, а также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

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