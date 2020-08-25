«Барселона» подтвердила, что Месси изъявил желание уйти из клуба

Ранее СМИ сообщили, что «Барселона» получила бюрофакс от Месси, в котором говорится о его желании покинуть клуб. До этого появилась информация, что Месси воспользуется пунктом в своем контракте, который позволяет ему расторгнуть соглашение с «Барселоной» в одностороннем порядке в конце каждого сезона. В «Барселоне» считают, что этот пункт сейчас нельзя применить, так как он истек 10 июня. Месси считает, что сезон, растянутый из-за пандемии коронавируса, закончился недавно, и данный пункт можно изменить с учетом нынешней ситуации.