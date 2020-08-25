Месси хочет расторгнуть контракт с «Барселоной». На этот раз все серьезно

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Что случилось

В этот раз, похоже, все серьезно. TyC Sports сообщил, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял решение расторгнуть контракт. По данным источника, 33-летний аргентинец уже связался с клубом и уведомил их о своем решении. Утверждается, что в этот раз форвард твердо намерен покинуть каталонскую команду летом и хочет разорвать соглашение в одностороннем порядке.

В таком случае Месси воспользуется пунктом в контракте, который позволяет ему расторгнуть соглашение с «Барселоной» в одностороннем порядке в конце каждого сезона.

Реакция «Барселоны»

Позднее AP сообщил, что «Барселона» подтвердила информацию о решении Месси покинуть клуб. Однако руководство клуба по-прежнему надеется сохранить аргентинца и намерено отговорить его от ухода. Поэтому неудивительно, что по данным Onda Cero, клуб собирает экстренный совет директоров, чтобы разобраться со всей ситуации вокруг нападающего.

В «Барселоне» не хотят, чтобы капитан покидал клуб на правах свободного агента.

Главная загвоздка в том, что по контракту Лео мог разорвать сделку до первого июля 2020-го года. Но так как сроки окончания сезона были сдвинуты из-за коронавируса, Месси будет активировать пункт об уходе сейчас.

Реакция общественности

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль одним из первых высказался о сложившейся ситуации в клубе. Он выразил слова поддержки аргентинскому форварду.

— Мои уважения и восхищения, Лео. Полностью и во всем тебя поддерживаю, мой друг, — написал Пуйоль в Twitter.

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер выразил надежду, что Месси не помешают уйти.

— Если Месси уйдет из «Барселоны», активировав пункт в контракте, надеюсь, что клуб попытается помочь, а не помешать ему. Он был неистово предан, это их величайший игрок. Будет ужасно грустно, если бы все закончится склокой между игроком и клубом, — написал Линекер.

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Что дальше

Куда конкретно планирует уйти аргентинец пока неизвестно. По информации ESPN, «Манчестер Сити» всерьез задумался о трансфере нападающего. По данным источника, «горожане» на данный момент не готовы заплатить 700 миллионов евро отступных за 33-летнего аргентинца, однако планируют поторговаться с каталонским клубом. Ранее СМИ отправляли звездного форварда в миланский «Интер».

По данным, Mundo Deportivo, президент клуба Жозеп Бартомеу считает, что продавать Месси нельзя.

Но в случае, если аргентинец подаст запрос на трансфер, что, собственно, и произошло, его готовы отпустить за довольно солидные отступные — 700 миллионов евро.