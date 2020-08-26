Невозможно поверить: Месси решил покинуть «Барселону»
Лионель Месси близок к уходу из «Барселоны». Аргентинский капитан
Лионель Месси близок к уходу из «Барселоны». Аргентинский капитан
Пандемия коронавируса, беспорядки в США на фоне борьбы с расизмом, смерть великого тренера по смешанным единоборствам и по совместительству отца чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа, перешедшие в столкновения с силовиками протестные акции в Белоруссии… Что еще должно произойти, чтобы официально признать 2020 год самым диким как минимум в XXI веке?
Лионель Месси, кажется, знает ответ на этот вопрос. Аргентинский лидер «Барселоны» решил зайти с козырей, заставив всю футбольную (и не только) общественность поверить, что невозможное возможно. По информации ряда испанских СМИ,
Текущее соглашение Лионеля с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года. То есть уже грядущей зимой форвард мог бы свободно вести переговоры с любым другим клубом на предмет трансфера. Но Месси затягивать не желает, тем более что в его договоре имеется пункт, который дает право разорвать контракт без
В нем, к слову,
Как утверждает Diario Sport, в клубе не увидели юридической ценности у бумаги, присланной по факсу. В частности, речь идет о некоторых формальностях вроде той, согласно которой Месси о своем уходе должен был объявить до 30 мая, чего в итоге не произошло.
Также «Барса» намерена притормозить возможный уход Месси из команды путем финансового барьера. Дело в том, что к аргентинцу привязано слишком большое количество различных контрактов, в том числе и рекламных, которые дают прибыль клубу. Потерять свой главный актив просто так — значит потерпеть серьезные убытки. Также
Пока же среди желающих приобрести легендарного аргентинца числятся «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Интер». Главным претендентом называют именно последних — по слухам, Месси и его семья уже приобрели недвижимость в Милане.
Помимо этого, руководство «Барселоны» планирует помешать Месси разорвать контракт через юридические тонкости, указав на то, что футболист имеет право расторгнуть контракт по окончанию сезона, и в договоре в данном случае указана дата 30 июля. Однако
Гари Линекер, например, считает, что
Если Месси действительно решил уйти, то руководство «Барселоны» должно помочь ему в этом, а не мешать. Он был безумно предан этому клубу, он стал величайшим игроком. Будет ужасно грустно, если все закончится конфликтом.
Поддержал решение аргентинца и легендарный
Уважение и восхищение тобой, Лео. Поддерживаю тебя, мой друг.
Попрощался с футболистом уже и председатель Правительства Каталонии Ким Торра.
«Каталония всегда будет твоим домом. Огромное спасибо тебе за все это время счастья и особенного футбола. Нам посчастливилось разделить несколько лет нашей жизни с лучшим футболистом мира. Ты благородный спортсмен, мы никогда тебя не забудем», — написал Торра.
Месси действительно является олицетворением «Барселоны» последнего десятилетия. В 2004 года он дебютировал в составе каталонцев, через чью академию и прошел, и всю свою карьеру выступал в
Неоднократно Месси говорил, что намерен завершить свою карьеру в «Барселоне», однако эта история, похоже, получит совершенно неожиданный конец.
Андрей Сенченко