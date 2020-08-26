Невозможно поверить: Месси решил покинуть «Барселону»

Источник: AP 2020

Пандемия коронавируса, беспорядки в США на фоне борьбы с расизмом, смерть великого тренера по смешанным единоборствам и по совместительству отца чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа, перешедшие в столкновения с силовиками протестные акции в Белоруссии… Что еще должно произойти, чтобы официально признать 2020 год самым диким как минимум в XXI веке?

Лионель Месси, кажется, знает ответ на этот вопрос. Аргентинский лидер «Барселоны» решил зайти с козырей, заставив всю футбольную (и не только) общественность поверить, что невозможное возможно. По информации ряда испанских СМИ,

Месси намерен покинуть «Барселону», о чем уже уведомил руководство сине-гранатовых. 33-летний аргентинец желает разорвать контракт в одностороннем порядке.

Текущее соглашение Лионеля с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года. То есть уже грядущей зимой форвард мог бы свободно вести переговоры с любым другим клубом на предмет трансфера. Но Месси затягивать не желает, тем более что в его договоре имеется пункт, который дает право разорвать контракт без каких-либо препятствий по окончании сезона.

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В нем, к слову, сине-гранатовые выступили провально, впервые за многие годы оставшись без титулов вообще. После проигранного Суперкубка Испании, национального Кубка и Примеры 2:8 от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов стали лишь жирной точкой на карьере Месси в «Барселоне». По данным СМИ, отец Лионеля Хорхе этим утром лично позвонил президенту сине-гранатовых Жозепу Бартомеу и уведомил его о том, что их семья вместе с футболистом уезжает из столицы Каталонии. Сам же нападающий отправил в офис клуба факс, в котором и зафиксировано решение об окончании сотрудничества.

В «Барселоне» же подтвердили факт получения письма от футболиста, однако просто так расставаться со своим лидером каталонцы не намерены и даже готовы судиться с ним.

Как утверждает Diario Sport, в клубе не увидели юридической ценности у бумаги, присланной по факсу. В частности, речь идет о некоторых формальностях вроде той, согласно которой Месси о своем уходе должен был объявить до 30 мая, чего в итоге не произошло.

Также «Барса» намерена притормозить возможный уход Месси из команды путем финансового барьера. Дело в том, что к аргентинцу привязано слишком большое количество различных контрактов, в том числе и рекламных, которые дают прибыль клубу. Потерять свой главный актив просто так — значит потерпеть серьезные убытки. Также сине-гранатовые уведомили Месси, что тот может подать запрос на трансфер, но клуб, который захочет перехватить форварда, должен будет заплатить за него аж €700 млн — именно данная сумма прописана в контракте Лионеля в качестве отступных. Рассчет на то, что ни один клуб в мире не рискнет платить такие деньги.

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий Как менялся имидж Месси

Пока же среди желающих приобрести легендарного аргентинца числятся «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Интер». Главным претендентом называют именно последних — по слухам, Месси и его семья уже приобрели недвижимость в Милане.

Помимо этого, руководство «Барселоны» планирует помешать Месси разорвать контракт через юридические тонкости, указав на то, что футболист имеет право расторгнуть контракт по окончанию сезона, и в договоре в данном случае указана дата 30 июля. Однако из-за пандемии коронавируса ФИФА ведь перенесла все сроки сезона, в том числе и те, что указаны в контрактах профессиональных игроков, на 31 августа.

То есть формально Месси имеет полное право активировать пункт о прекращении сотрудничества в одностороннем порядке. Активные обсуждения данного момента менеджеры каталонского клуба проводят на экстренном заседании совета директоров на «Камп Ноу».

Гари Линекер, например, считает, что сине-гранатовые должны пойти навстречу Месси и принять его решение согласием.

Если Месси действительно решил уйти, то руководство «Барселоны» должно помочь ему в этом, а не мешать. Он был безумно предан этому клубу, он стал величайшим игроком. Будет ужасно грустно, если все закончится конфликтом. Гари Линекер бывший футболист «Барселоны»

Поддержал решение аргентинца и легендарный экс-капитан «Барсы» Карлес Пуйоль.

Уважение и восхищение тобой, Лео. Поддерживаю тебя, мой друг. Карлес Пуйоль экс-капитан «Барселоны»

Попрощался с футболистом уже и председатель Правительства Каталонии Ким Торра.

«Каталония всегда будет твоим домом. Огромное спасибо тебе за все это время счастья и особенного футбола. Нам посчастливилось разделить несколько лет нашей жизни с лучшим футболистом мира. Ты благородный спортсмен, мы никогда тебя не забудем», — написал Торра.

Месси действительно является олицетворением «Барселоны» последнего десятилетия. В 2004 года он дебютировал в составе каталонцев, через чью академию и прошел, и всю свою карьеру выступал в сине-гранатовых цветах. За эти годы он шесть рекордных раз выигрывал «Золотой мяч», в общей сумме забил 634 мяча и сделал 285 результативных передач в 731 матчах за «Барсу», десять раз становился чемпионом Испании, выиграл шесть национальных Кубков и восемь Суперкубков страны, привел команду к четырем титулам Лиги чемпионов, и по три раза побеждал в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Неоднократно Месси говорил, что намерен завершить свою карьеру в «Барселоне», однако эта история, похоже, получит совершенно неожиданный конец.

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