Экс-футболист «Барселоны» Пуйоль поддержал Месси

Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор неизменно выступает за «сине-гранатовых». Вместе с клубом аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и шесть раз Кубок страны, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Кроме того, Месси является шестикратным обладателем «Золотого мяча».