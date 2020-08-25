Экс-футболист «Барселоны» Пуйоль поддержал Месси
Бывший футболист «Барселоны» Карлес Пуйоль поддержал форварда каталонской команды Лионеля Месси на фоне сообщений о его желании уйти из клуба.
Бывший футболист «Барселоны» Карлес Пуйоль поддержал форварда каталонской команды Лионеля Месси на фоне сообщений о его желании уйти из клуба.
Во вторник появилась информация, что Месси проинформировал «Барселону» о желании расторгнуть действующий контракт с клубом.
«Уважение и восхищение, Лео. Моя полная поддержка, друг», — написал Пуйоль в микроблоге в Twitter.
Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор неизменно выступает за «сине-гранатовых». Вместе с клубом аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и шесть раз Кубок страны, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Кроме того, Месси является шестикратным обладателем «Золотого мяча».