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22:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Куман заявил Месси на личной встрече, что поблажек в клубе никому не будет

Новый главный тренер «Барселоны» Роналд Куман провел встречу с капитаном каталонцев Лионелем Месси, утверждает Deportes Cuatro.

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Источник: Спорт-Экспресс

Голландец твердо заявил, что ни у кого в раздевалке не будет привилегий и поблажек. Отмечается, что встреча прошла не во враждебной, но в напряженной атмосфере.

Месси остался разочарован и недоволен позицией тренера. Хотя Куман специально подчеркивал, что рассчитывает на аргентинца как на одного из ключевых игроков «Барселоны».

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