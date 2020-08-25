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25 августа, источник: Спорт-Экспресс

Киевское «Динамо» завоевало Суперкубок Украины

В матче за Суперкубок Украины «Шахтер» проиграл киевскому «Динамо» (1:3).

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Источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» в рекордный 9-й раз выиграло трофей, обойдя «Шахтер», у которого 8 побед. Кроме того, киевский клуб побеждает в матче за Суперкубок Украины третий год подряд.

Суперкубок Украины

25 августа

«Шахтер» — «Динамо» (Киев) — 1:3 (1:2).

Голы: Де Пена, 20 (0:1). Родригес, 31 (0:2). Мораес, 37 (1:2). Соль, 83 (1:3).

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов (Фернанду, 87), Бондарь (Коноплянка, 70), Матвиенко, Маркос Антонио (Марлос, 46), Степаненко, Тете (Соломон, 61), Алан Патрик, Тайсон, Мораес.

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев, Сидорчук, Родригес, Шапаренко, Буяльский (Леднев, 81), Де Пена (Андриевский, 74), Супряга (Соль, 61).

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