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00:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Президент «Барселоны» Бартомеу решил уйти в отставку

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу принял решение подать в отставку.

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Источник: Спорт-Экспресс

Об этом сообщает TyC Sports. Указано, что такое решение он принял после срочного совещания совета директоров клуба.

По данным ВВС, Бартомеу ранее пообещал уйти в отставку в обмен на то, что Лионель Месси останется в «Барселоне».

33-летний Лионель Месси является воспитанником «Барселоны», за главную команду аргентинец дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор нападающий провел 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 634 забитых мяча и 285 голевых передач.

Действующее соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2021 года, а сумма отступных составляет 700 миллионов евро.

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