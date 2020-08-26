Месси уведомил «Барсу» об уходе через бюрофакс. Бюрофакс?

Источник: Reuters

История ухода Месси из «Барселоны» началась с важной детали — в офис клуба пришел бюрофакс с подписью Лео, который сообщил об одностороннем разрыве контракта. Этот тип коммуникации не случаен — аргентинец готовится, что его просто так никто не отпустит, и собирает юридический щит.

Что такое бюрофакс?

Вид документооборота, принятый в Испании. Первоначально бюрофакс отправляли из офисов испанской почты как доказательство того, что письмо выслано получателю в определенный срок — отправитель отдавал конверт в службу доставки и одновременно уведомлял адресата об отправке письма. Бюрофакс содержит или полный текст письма, или просто уведомление об отправлении. В случае споров бюрофакс имеет юридическую силу — с его помощью можно доказать, что важный документ/уведомление отправлены в установленный срок. Бюрофакс иногда используют даже для того, чтобы отправить нотариально заверенное свидетельство содержания груза, который уходит получателю.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--708159e4d1af2b0c7eb8" data-vnd="708159e4d1af2b0c7eb8" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=708159e4d1af2b0c7eb8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас, чтобы отправить бюрофакс, необязательно идти в почтовое отделение, это можно сделать онлайн, что ускоряет и упрощает документооборот.

Почему Месси так важна дата отправки письма?

В контракте Лео указано, что он может в одностороннем порядке разорвать контракт до определенной даты — As пишет о 31 мая, автор биографии Месси и журналист Гильем Балаге о 10 июня. Юристы футболиста рассчитывают сдвинуть эту дату из-за форсмажорных обстоятельств (пандемия) на 23 августа, дату финала Лиги чемпионов и формального завершения европейского футбольного сезона.

По данным As, Месси отправил бюрофакс 20 августа — по логике юристов в эту дату он еще имел право на досрочное расторжение контрактов.