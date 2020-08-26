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10:56 (мск), источник: Sports.Ru

Месси уведомил «Барсу» об уходе через бюрофакс. Бюрофакс?

Объясняем, что это такое.

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Источник: Reuters
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История ухода Месси из «Барселоны» началась с важной детали — в офис клуба пришел бюрофакс с подписью Лео, который сообщил об одностороннем разрыве контракта. Этот тип коммуникации не случаен — аргентинец готовится, что его просто так никто не отпустит, и собирает юридический щит.

Что такое бюрофакс?

Вид документооборота, принятый в Испании. Первоначально бюрофакс отправляли из офисов испанской почты как доказательство того, что письмо выслано получателю в определенный срок — отправитель отдавал конверт в службу доставки и одновременно уведомлял адресата об отправке письма. Бюрофакс содержит или полный текст письма, или просто уведомление об отправлении. В случае споров бюрофакс имеет юридическую силу — с его помощью можно доказать, что важный документ/уведомление отправлены в установленный срок. Бюрофакс иногда используют даже для того, чтобы отправить нотариально заверенное свидетельство содержания груза, который уходит получателю.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас, чтобы отправить бюрофакс, необязательно идти в почтовое отделение, это можно сделать онлайн, что ускоряет и упрощает документооборот.

Почему Месси так важна дата отправки письма?

Во время загрузки произошла ошибка.

В контракте Лео указано, что он может в одностороннем порядке разорвать контракт до определенной даты — As пишет о 31 мая, автор биографии Месси и журналист Гильем Балаге о 10 июня. Юристы футболиста рассчитывают сдвинуть эту дату из-за форсмажорных обстоятельств (пандемия) на 23 августа, дату финала Лиги чемпионов и формального завершения европейского футбольного сезона.

По данным As, Месси отправил бюрофакс 20 августа — по логике юристов в эту дату он еще имел право на досрочное расторжение контрактов.

«Барса» еще не выступила с официальной позицией, но что-то подсказывает, что она будет жестко не согласна. Если Лео не передумает, его обязательно ждут разборки. И тогда в дело вступит бюрофакс!

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