Родриго Морено перешел из «Валенсии» в «Лидс Юнайтед»

Источник: AFP 2020

Как отмечается, «Валенсия» и «Лидс» достигли принципиального соглашения по трансферу 29-летнего форварда. В ближайшее время Родриго пройдет медосмотр в стане английской команды, после чего будет заключен контракт.

Сумма трансфера официально не сообщается, но, по информации СМИ, она составит 30 миллионов евро, не считая бонусов.

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