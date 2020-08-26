Родриго Морено перешел из «Валенсии» в «Лидс Юнайтед»
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Футболист «Валенсии» Родриго Морено продолжит карьеру в английском «Лидс Юнайтед», сообщается на официальном сайте испанского клуба.
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Футболист «Валенсии» Родриго Морено продолжит карьеру в английском «Лидс Юнайтед», сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Как отмечается, «Валенсия» и «Лидс» достигли принципиального соглашения по трансферу 29-летнего форварда. В ближайшее время Родриго пройдет медосмотр в стане английской команды, после чего будет заключен контракт.
Сумма трансфера официально не сообщается, но, по информации СМИ, она составит 30 миллионов евро, не считая бонусов.
Родриго выступал за «Валенсию» с 2015 года, когда перешел в команду из лиссабонской «Бенфики», и провел за «летучих мышей» 220 официальных матчей, в которых забил 59 мячей.