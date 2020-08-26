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10:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Родриго Морено перешел из «Валенсии» в «Лидс Юнайтед»

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Футболист «Валенсии» Родриго Морено продолжит карьеру в английском «Лидс Юнайтед», сообщается на официальном сайте испанского клуба.

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Источник: AFP 2020

Как отмечается, «Валенсия» и «Лидс» достигли принципиального соглашения по трансферу 29-летнего форварда. В ближайшее время Родриго пройдет медосмотр в стане английской команды, после чего будет заключен контракт.

Сумма трансфера официально не сообщается, но, по информации СМИ, она составит 30 миллионов евро, не считая бонусов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Родриго выступал за «Валенсию» с 2015 года, когда перешел в команду из лиссабонской «Бенфики», и провел за «летучих мышей» 220 официальных матчей, в которых забил 59 мячей.

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