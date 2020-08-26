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09:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Названы версии, почему Месси решил уйти из «Барселоны»

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Испанские СМИ выдвинули версии, почему футболист «Барселоны» Лионель Месси принял решение покинуть каталонскую команду.

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Источник: AP 2020
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Во вторник появилась информация, что Месси проинформировал «Барселону» о желании расторгнуть действующий контракт с клубом.

Газета El Mundo Deportivo сообщает, что Месси захотел уйти из клуба из-за дружбы с нападающим Луисом Суаресом. Утверждается, что новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман и руководство сине-гранатовых больше не рассчитывают на Суареса и сообщили нападающему, что он будет должен покинуть команду.

В свою очередь, газета As.com пишет, что Месси якобы решил покинуть «Барселону» после разговора с главным тренером Рональдом Куманом. По информации СМИ, специалист заявил, что аргентинец больше не будет занимать привилегированное положение в команде.

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Как менялся имидж Месси

Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор неизменно выступает за «сине-гранатовых». Вместе с клубом аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и шесть раз Кубок страны, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

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