Названы версии, почему Месси решил уйти из «Барселоны»

Источник: AP 2020

Во вторник появилась информация, что Месси проинформировал «Барселону» о желании расторгнуть действующий контракт с клубом.

Газета El Mundo Deportivo сообщает, что Месси захотел уйти из клуба из-за дружбы с нападающим Луисом Суаресом. Утверждается, что новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман и руководство сине-гранатовых больше не рассчитывают на Суареса и сообщили нападающему, что он будет должен покинуть команду.

В свою очередь, газета As.com пишет, что Месси якобы решил покинуть «Барселону» после разговора с главным тренером Рональдом Куманом. По информации СМИ, специалист заявил, что аргентинец больше не будет занимать привилегированное положение в команде.

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