Названы версии, почему Месси решил уйти из «Барселоны»
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Испанские СМИ выдвинули версии, почему футболист «Барселоны» Лионель Месси принял решение покинуть каталонскую команду.
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Испанские СМИ выдвинули версии, почему футболист «Барселоны» Лионель Месси принял решение покинуть каталонскую команду.
Во вторник появилась информация, что Месси проинформировал «Барселону» о желании расторгнуть действующий контракт с клубом.
Газета El Mundo Deportivo сообщает, что Месси захотел уйти из клуба
В свою очередь, газета As.com пишет, что Месси якобы решил покинуть «Барселону» после разговора с главным тренером Рональдом Куманом. По информации СМИ, специалист заявил, что аргентинец больше не будет занимать привилегированное положение в команде.
Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор неизменно выступает за «сине-гранатовых». Вместе с клубом аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и шесть раз Кубок страны, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.