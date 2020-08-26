Конкуренция и глубина состава. Почему Денис Поляков станет усилением для «Кайрата»
Его стоимость составляет 800 тысяч евро.
Его стоимость составляет 800 тысяч евро.
Защитник сборной Беларуси Денис Поляков на днях стал футболистом «Кайрата». Контракт рассчитан на 1,5 года. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему подписание еще одного игрока в линию обороны является необходимым шагом для алматинцев.
«Кайрат» сейчас демонстрирует впечатляющую форму, а также высокую результативность и лидирует в чемпионате. Линии сбалансированы. В центре защиты уже незыблемой выглядит связка Алип — Дугалич, которые к тому же забили на двоих четыре гола — четверть всех взятий ворот на данный момент.
Однако этих игроков, в отличие от исполнителей в других линиях и позициях, по большому счету, заменить некем. При небольшой интенсивности игр и длинных паузах между ними, как это было ранее, Алексей Шпилевский мог безболезненно использовать этих футболистов без замен, но в предстоящем игровом цикле, когда команде предстоят старт в Лиге Европы и ключевые матчи в чемпионате, вопрос ротации назревает сам собой.
Здесь нельзя исключать возможность травм у перечисленных футболистов и спада формы. В принципе, в центре защиты могут действовать и Нурлан Даиров, и Айбол Абикен, который является опорным полузащитником, но главный вопрос: будет ли это полноценной заменой?
Поляков на роль создания конкуренции и обеспечения глубины состава подходит однозначно. После ухода из «Урала» он интересовал многие белорусские клубы.
Сообщалось, что в своих рядах его хотели видеть «Динамо-Брест» и солигорский «Шахтер». Кроме того, стало известно, что белорус не захотел переходить в минское «Динамо». Все это время новичок «Кайрата» поддерживал форму, тренировался с клубом высшей лиги чемпионата Беларуси «Ислочь».
Возможно, полугодовой простой игрока и вызывает некоторую тревогу, но, с другой стороны, игроки клубов казахстанской
Впрочем, как и Иван Маевский из «Астаны», кайратовец не попал в окончательный список своей сборной на матчи Лиги наций против Албании и Казахстана. За национальную команду он провел 42 матча и забил один гол. Последний раз в ее составе Поляков выходил в ноябре 2019 года.
В минувшем сезоне белорус провел 17 матчей в РПЛ, а ранее выигрывал в составе АПОЭЛа чемпионат Кипра, а на родине семь раз становился сильнейшим вместе с БАТЭ.
Отметим, что, по данным Transfermarkt, после ухода из «Урала» футболист подешевел с 1,2 миллиона евро до 800 тысяч.