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11:09 (мск), источник: Vesti.kz

Конкуренция и глубина состава. Почему Денис Поляков станет усилением для «Кайрата»

Его стоимость составляет 800 тысяч евро.

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Источник: РИА "Новости"

Защитник сборной Беларуси Денис Поляков на днях стал футболистом «Кайрата». Контракт рассчитан на 1,5 года. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему подписание еще одного игрока в линию обороны является необходимым шагом для алматинцев.

«Кайрат» сейчас демонстрирует впечатляющую форму, а также высокую результативность и лидирует в чемпионате. Линии сбалансированы. В центре защиты уже незыблемой выглядит связка Алип — Дугалич, которые к тому же забили на двоих четыре гола — четверть всех взятий ворот на данный момент.

Однако этих игроков, в отличие от исполнителей в других линиях и позициях, по большому счету, заменить некем. При небольшой интенсивности игр и длинных паузах между ними, как это было ранее, Алексей Шпилевский мог безболезненно использовать этих футболистов без замен, но в предстоящем игровом цикле, когда команде предстоят старт в Лиге Европы и ключевые матчи в чемпионате, вопрос ротации назревает сам собой.

Здесь нельзя исключать возможность травм у перечисленных футболистов и спада формы. В принципе, в центре защиты могут действовать и Нурлан Даиров, и Айбол Абикен, который является опорным полузащитником, но главный вопрос: будет ли это полноценной заменой?

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Поляков на роль создания конкуренции и обеспечения глубины состава подходит однозначно. После ухода из «Урала» он интересовал многие белорусские клубы.

Сообщалось, что в своих рядах его хотели видеть «Динамо-Брест» и солигорский «Шахтер». Кроме того, стало известно, что белорус не захотел переходить в минское «Динамо». Все это время новичок «Кайрата» поддерживал форму, тренировался с клубом высшей лиги чемпионата Беларуси «Ислочь».

Возможно, полугодовой простой игрока и вызывает некоторую тревогу, но, с другой стороны, игроки клубов казахстанской премьер-лиги сами долгое время были вынуждены оставаться без футбола. Поэтому можно предположить, что Поляков должен без проблем интегрироваться в команду и вернуться в игру.

Впрочем, как и Иван Маевский из «Астаны», кайратовец не попал в окончательный список своей сборной на матчи Лиги наций против Албании и Казахстана. За национальную команду он провел 42 матча и забил один гол. Последний раз в ее составе Поляков выходил в ноябре 2019 года.

В минувшем сезоне белорус провел 17 матчей в РПЛ, а ранее выигрывал в составе АПОЭЛа чемпионат Кипра, а на родине семь раз становился сильнейшим вместе с БАТЭ.

Отметим, что, по данным Transfermarkt, после ухода из «Урала» футболист подешевел с 1,2 миллиона евро до 800 тысяч.

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