СМИ: Марадона может возглавить клуб чемпионата Испании «Эльче»

Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. Он выступал за аргентинские «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанские «Барселону» и «Севилью», а также итальянский «Наполи». Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины — 113 матчей, 50 мячей.

С июня 2005 года по август 2006-го он являлся вице-президентом футбольной комиссии аргентинского клуба «Бока Хуниорс». В 2008—2010 годах Марадона тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира — 2010. После этого возглавлял клуб «Аль-Васл» из ОАЭ (2011−2012), 8 мая 2017 года был назначен главным тренером другого клуба из этой страны — «Аль-Фуджайра», в конце апреля 2018 года покинул свой пост. В сезоне-2018/19 возглавлял мексиканский футбольный клуб «Дорадос», который покинул в июне 2019 года, после чего стал главным тренером аргентинской команды «Химнасия и Эсгрима».