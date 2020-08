Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» использовал изображения из игры Fall Guys, чтобы сделать анонс предстоящего трансфера. Персонаж на картинке одет в форму команды, а комментарий к твиту гласит, что будущий новичок — игрок «с другой планеты». Из-за этого, а также из-за сопровождающего эмодзи с козой, который в англоязычной переписке часто используют для сокращения фразы The Greatest of All Time («Лучший в истории»), фанаты предположили, что клуб может подписать звезду «Барселоны» Лионеля Месси.