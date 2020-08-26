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17:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Канделаки отреагировала на возможный уход Месси из «Барселоны»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на возможный уход Лионеля Месси из «Барселоны». Комментарий она оставила в своем Telegram-канале.

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8
фотографий
8
фотографий

По мнению Канделаки, Месси без «Барселоны» легко можно представить в глазах рекламодателей, а команду без игрока — намного сложнее. Она также отметила, что уход аргентинца нанесет команде серьезный финансовый ущерб.

Барселона (Барселона)

25 августа Месси уведомил «Барселону» о желании покинуть клуб, там подтвердили эту информацию. Игрок рассчитывает покинуть команду бесплатно, каталонцы же хотят сохранить аргентинца. На форварда претендуют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и ПСЖ.


Месси объяснил уход из «Барселоны» личными мотивами
ТВЦ

Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. 33-летний аргентинец десять раз становился чемпионом Испании вместе с каталонцами. Кроме того, он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

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