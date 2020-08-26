Канделаки отреагировала на возможный уход Месси из «Барселоны»

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По мнению Канделаки, Месси без «Барселоны» легко можно представить в глазах рекламодателей, а команду без игрока — намного сложнее. Она также отметила, что уход аргентинца нанесет команде серьезный финансовый ущерб.

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25 августа Месси уведомил «Барселону» о желании покинуть клуб, там подтвердили эту информацию. Игрок рассчитывает покинуть команду бесплатно, каталонцы же хотят сохранить аргентинца. На форварда претендуют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и ПСЖ.