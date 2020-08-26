«Кайсар» проиграл аутсайдеру и потерпел первое поражение в сезоне КПЛ-2020

Встреча команда прошла в Алматы на стадионе «Жас Кыран» и закончилась со счетом 1:0 в пользу актауского клуба. Единственный гол на 65-й минуте забил Стефан Букорац.

Для «Каспия» эта победа стала первой в сезоне, тогда как «Кайсар» потерпел первое поражение. В активе «волков» осталось десять очков, а актаусцы набрали первые три балла.