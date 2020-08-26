Месси не уйдет из «Барсы». Не верьте фейкам

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На днях спортивные СМИ запустили новый сезон сериала об уходе Лионеля Месси из «Барселоны», который очень напоминает мыльную оперу о возвращении Неймара в стан «сине-гранатовых». Уж очень они похожи по своему содержанию. Один все время хочет уйти, но не уходит. А второй мечтает вернуться, но никак не возвращается.

Не трудно догадаться о причинах появления огромного количества ежегодных фейков на данные темы. Межсезонье. Писать особо не о чем, а средствам массовой информации нужны рейтинги. Вот и придумывают всякие небылицы вокруг самых популярных игроков в мировом футболе.

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Бразилец настолько сильно жалеет о своем переходе в «ПСЖ», что на волне этих страданий переписал историю парижан, дотащив команду аж до финала Лиги чемпионов.

Недавно я написал большую статью, в которой в очередной раз подробно объяснил, что уход Неймара из «Барсы» читался заранее. Для этого у него были серьезные мотивы, которые заключаются вовсе не в деньгах. Чтобы прогрессировать в индивидуальном плане для карьеры бразильца нужен был новый вызов.

К 25 годам в составе «Барселоны» Неймар сумел выиграть все трофеи, включая ЛЧ. Пришло время задуматься о «Золотом мяче». Именно для достижения этой цели и решено было покинуть столицу Каталонии. Чтобы всерьез претендовать на «ЗМ», ему необходимо выиграть Лигу чемпионов, являясь лидером своего клуба. Как показала практика, Неймар движется в правильном направлении для достижения своей цели. Деньги шейхов в данном случае стали для бразильца лишь приятным бонусом.

В свою очередь у Месси наоборот нет ни одного серьезного мотива для того, чтобы покинуть «Барселону». Тем не менее на спортивных ресурсах в интернете появилось 5 причин, по которым Месси должен уйти.

Чтобы понять всю бредовость данных фейков, которые порой даже противоречат друг другу, давайте проанализируем каждую из причин.

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Провал в ЛЧ

Сначала заявлялось, что Месси решил покинуть команду после 2:8 от «Баварии».

Во-первых, в карьере Лео уже была подобная ситуация 7 лет назад. В сезоне 2012/13 «Барса» была раздавлена в полуфинале ЛЧ все той же «Баварией» с общим счетом 0:7, а командой тогда руководил аналог нынешнего Сетьена — временно исполняющий обязанности главного тренера Жорди Роура, который назначен был на роль пожарника в связи с болезнью Тито Вилановы. Гвардиолы нет. В команде наступили смутные времена. На тот момент у Месси уже 3 победы в ЛЧ и целых 4 «ЗМ». Но при этом ему всего 26. Казалось, самое время сменить обстановку.

Но Месси этого не делает. Потому что он профессионал и прекрасно понимает, что любой цикл рано или поздно заканчивается, наступает спад, а затем следует новый проект. Именно так было после эпохи Райкарда, частью которой был юный Месси. Именно так произошло и после эпохи Гвардиолы.

Спустя два года после вышеупомянутого фиаско с «Баварией» Месси вдоволь поиздевался над мюнхенцами в полуфинале ЛЧ-2015, когда посадил на пятую точку Боатенга и послал мяч за шиворот Нойеру. Команда Луиса Энрике катком прошлась тогда по всей Европе и заслуженно выиграла 5-й титул Лиги чемпионов в истории «Барселоны».

Эпоха MSN прошла. В команде снова был затянувшийся кризис. Но с приходом Кумана наступает новый цикл. Месси прошел через три успешные эпохи под руководством Райкарда, Гвардиолы и Луиса Энрике. Зачем ему отказываться от четвертой?

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Уход Суареса

Потом появилась информация, что Месси решил покинуть «Барселону» из-за дружеских отношений с Луисом Суаресом. Рональд Куман сообщил уругвайцу по телефону, что не рассчитывает на него и тем самым побудил Лионеля Месси к уходу из клуба. Причем эта новость первое время подавалась под соусом главной причины, по которой Месси покидает клуб.

Слушайте, но это детсксад какой-то. Вы когда-нибудь слышали о подобных историях, чтобы профессиональный футболист решил разорвать контракт с клубом из-за выставления на трансфер его приятеля? Это же полный бред. Или что Месси теперь потащит Суареса за собой в другой клуб? Будет ставить условие Гвардиоле, чтобы тот встроил его друга в игру «Сити»? Или может быть перейдет вслед за Суаресом в «Аякс»?

Еще раз повторюсь, Месси — профессионал. Он прекрасно понимает, что лучшие дни Суареса уже позади. И для того, чтобы «Барса» могла конкурировать за трофеи, надо омолаживать состав. В этом случае наоборот было бы гораздо логичнее, если бы Месси выставил противоположное требование — продать часть ветеранов и усилить команду молодыми звездами.

Тем более, что есть хороший кандидат на место форварда в лице Лаутаро Мартинеса, который является партнером Месси по сборной Аргентины.

Это раз.

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Во-вторых, когда появилась информация о факсе Месси, который якобы уведомил клуб о своем уходе, сразу стали всплывать дополнительные подробности. Дескать, никто из игроков «Барсы» не удивился о решении аргентинца покинуть команду, так как он сообщил им об этом после поражения от «Баварии».

Стоп. А как же главная причина ухода Месси — это продажа Суареса, если оказалось, что все решено было заранее?

Более правдоподобно выглядело бы так: «Месси склонялся уйти из клуба после поражения в ЛЧ и поделился об этом со своими партнерами. Ситуация с Луисом Суаресом стала для него последней каплей».

Но нам то пытались преподнести продажу Суареса как главную причину. Хотя она никак не может быть главной в случае, если решение уйти Месси принял после разгрома в ЛЧ. Дополнительной — да, но не главной.

Вообщем, обе версии абсолютно несостоятельны. Идем дальше.

<iframe width="560" height="315" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen frameborder="0" src="https://player-smotri.mail.ru?setDebugRsStreamId=mediaproject_in_article_news&viewMode=external&brandsafety=&channel=news&startId=936054&place_id=article&noSound=1&autoplay=1"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Разговор с Куманом

Так же одной из причин, которая повлияла на уход Месси стала фраза нового главного тренера в адрес аргентинца, что ни у кого в раздевалке не будет привилегий и поблажек.

У меня возникает вопрос: — А что у Месси были в команде какие-то привилегии? Назовите мне хоть одну? Может быть Месси плохо играл и попадал в основной состав благодаря этим привилегиям? А может быть Месси плохо бил штрафные удары, но допускался к исполнению данного стандарта только благодаря поблажкам? Или капитанскую повязку он носил из-за привилегий? В чем заключались эти поблажки? Что за бред?

У Месси не было в «Барсе» никогда никаких поблажек и привилегий. Все свои права: быть капитаном, лидером команды и исполнителем стандартных положений он заслужил своей игрой. Месси и так пашет в любом матче за троих-четверых, выполняя несколько функций.

Сам отбирает мячи, разгоняет атаки, ассистирует и забивает. Любой тренер будет молиться на такого игрока и строить вокруг него команду.

Версия о том, что Месси испугался при Кумане потерять мифические привилегии — тоже полная чепуха.

Уход Вальверде

Также появилась информация, что одной из причин решения Лео стала отставка Эрнсто Вальверде. Причем, некоторые паблики преподносили ее как ключевую. Дескать, у Месси были хорошие отношения с этим тренером.

Что за дичь? Во-первых, уже полгода прошло. Почему именно сейчас Месси решил поквитаться с руководством клуба за своего товарища, которого они не справедливо отправили в отставку? Зачем столько времени держал в себе обиду?

Во-вторых, я бы еще понял, если бы Лео вступился за Энрике, с которым они громили всю Европу и который проповедовал атакующий стиль. Но жалеть об уходе Вальверде, который заставлял играть «Барсу» от обороны и два раза из-за своей трусливой тактики опозорился в ЛЧ — это как-то слишком.

Отставка Бартомеу

Затем, в СМИ появилось сообщение, что Месси уходит из-за Бартомеу.

А теперь давайте включим логику. Если причина только в этом человеке, то зачем игроку ломать свою карьеру из-за него, если он на 100% и так покинет свой пост по ходу следующего сезона? Выборы президента «Барселоны» назначены на март 2021 года. Каким образом Бартомеу за оставшийся период может оказать негативное влияние на команду и лично на Месси? Тем более, что уже назначен новый тренер, который получил полный контроль над трансферами клуба.

На данный момент нет ни одной веской причины для того, чтобы Месси покинул «Барсу».

Трофеи? У него вагон и маленькая тележка.

Индивидуальные призы? Тоже самое.

Деньги? Он и так один из самых богатых игроков в мире. Да и не в том еще возрасте, чтобы ставить свой доход на первое место.

Тем более, что все из вышеперечисленного он может вполне реально добиться и в «Барсе». Выиграть очередную ЛЧ, получить очередные «ЗМ» и «ЗБ», выбить контракт на более выгодных условиях.

При этом у Месси есть одна очень мощная мотивация, чтобы оставаться в «Барселоне» до наступления одного очень важного события в его карьере. Но об этом я расскажу в одной из своих следующих публикаций.