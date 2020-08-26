Месси не уйдет из «Барсы». Не верьте фейкам
Он остается.
Он остается.
На днях спортивные СМИ запустили новый сезон сериала об уходе Лионеля Месси из «Барселоны», который очень напоминает мыльную оперу о возвращении Неймара в стан «сине-гранатовых». Уж очень они похожи по своему содержанию. Один все время хочет уйти, но не уходит. А второй мечтает вернуться, но никак не возвращается.
Не трудно догадаться о причинах появления огромного количества ежегодных фейков на данные темы. Межсезонье. Писать особо не о чем, а средствам массовой информации нужны рейтинги. Вот и придумывают всякие небылицы вокруг самых популярных игроков в мировом футболе.
Бразилец настолько сильно жалеет о своем переходе в «ПСЖ», что на волне этих страданий переписал историю парижан, дотащив команду аж до финала Лиги чемпионов.
Недавно я написал большую статью, в которой в очередной раз подробно объяснил, что уход Неймара из «Барсы» читался заранее. Для этого у него были серьезные мотивы, которые заключаются вовсе не в деньгах. Чтобы прогрессировать в индивидуальном плане для карьеры бразильца нужен был новый вызов.
К 25 годам в составе «Барселоны» Неймар сумел выиграть все трофеи, включая ЛЧ. Пришло время задуматься о «Золотом мяче». Именно для достижения этой цели и решено было покинуть столицу Каталонии. Чтобы всерьез претендовать на «ЗМ», ему необходимо выиграть Лигу чемпионов, являясь лидером своего клуба. Как показала практика, Неймар движется в правильном направлении для достижения своей цели. Деньги шейхов в данном случае стали для бразильца лишь приятным бонусом.
Чтобы понять всю бредовость данных фейков, которые порой даже противоречат друг другу, давайте проанализируем каждую из причин.
Сначала заявлялось, что Месси решил покинуть команду после 2:8 от «Баварии».
Но Месси этого не делает. Потому что он профессионал и прекрасно понимает, что любой цикл рано или поздно заканчивается, наступает спад, а затем следует новый проект. Именно так было после эпохи Райкарда, частью которой был юный Месси. Именно так произошло и после эпохи Гвардиолы.
Эпоха MSN прошла. В команде снова был затянувшийся кризис. Но с приходом Кумана наступает новый цикл. Месси прошел через три успешные эпохи под руководством Райкарда, Гвардиолы и Луиса Энрике. Зачем ему отказываться от четвертой?
Потом появилась информация, что Месси решил покинуть «Барселону»
Слушайте, но это детсксад
Тем более, что есть хороший кандидат на место форварда в лице Лаутаро Мартинеса, который является партнером Месси по сборной Аргентины.
Это раз.
Стоп. А как же главная причина ухода Месси — это продажа Суареса, если оказалось, что все решено было заранее?
Более правдоподобно выглядело бы так: «Месси склонялся уйти из клуба после поражения в ЛЧ и поделился об этом со своими партнерами. Ситуация с Луисом Суаресом стала для него последней каплей».
Но нам то пытались преподнести продажу Суареса как главную причину. Хотя она никак не может быть главной в случае, если решение уйти Месси принял после разгрома в ЛЧ. Дополнительной — да, но не главной.
Вообщем, обе версии абсолютно несостоятельны. Идем дальше.
Так же одной из причин, которая повлияла на уход Месси стала фраза нового главного тренера в адрес аргентинца, что ни у кого в раздевалке не будет привилегий и поблажек.
У меня возникает вопрос: — А что у Месси были в команде
Сам отбирает мячи, разгоняет атаки, ассистирует и забивает. Любой тренер будет молиться на такого игрока и строить вокруг него команду.
Версия о том, что Месси испугался при Кумане потерять мифические привилегии — тоже полная чепуха.
Также появилась информация, что одной из причин решения Лео стала отставка Эрнсто Вальверде. Причем, некоторые паблики преподносили ее как ключевую. Дескать, у Месси были хорошие отношения с этим тренером.
Что за дичь?
Затем, в СМИ появилось сообщение, что Месси уходит
А теперь давайте включим логику. Если причина только в этом человеке, то зачем игроку ломать свою карьеру
На данный момент нет ни одной веской причины для того, чтобы Месси покинул «Барсу».
Трофеи? У него вагон и маленькая тележка.
Индивидуальные призы? Тоже самое.
Деньги? Он и так один из самых богатых игроков в мире. Да и не в том еще возрасте, чтобы ставить свой доход на первое место.
При этом у Месси есть одна очень мощная мотивация, чтобы оставаться в «Барселоне» до наступления одного очень важного события в его карьере. Но об этом я расскажу в одной из своих следующих публикаций.
Сергей Таров