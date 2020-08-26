Карпович прокомментировал первую победу «Окжетпеса» в сезоне

«Повторяется история прошлого года. Тогда мы также проиграли в 5 стартовых турах, но затем обыграли на выезде “Атырау”, и началась хорошая беспроигрышная серия. Надеюсь, что команда после этого матча вернет себе уверенность и удачу. Мы можем играть сильнее, это однозначно. Сегодня ребята проявили волю и характер, дважды выправили ситуацию. Поздравляю наших болельщиков с первой победой в сезоне». — цитирует Карповича официальный сайт клуба.