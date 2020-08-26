СМИ: Месси хочет перейти в «Манчестер Сити»

По его словам, в разговоре Месси сказал, что «поговорит с Пепом (тренером Хосепом Гвардиолой — прим. ТАСС), чтобы организовать переход в “Сити”».

Месси 33 года, он является воспитанником «Барселоны», за основную команду дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football. 14 августа «Барселона» с Месси в составе проиграла «Баварии» со счетом 2:8 в ¼ финала Лиги чемпионов.