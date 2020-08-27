Магуайр останется капитаном «Манчестер Юнайтед»
Защитник сборной Англии Гарри Магуайр останется капитаном «Манчестер Юнайтед», несмотря на условный приговор греческого суда по делу об избиении и попытке подкупа сотрудников полиции.
Защитник сборной Англии Гарри Магуайр останется капитаном «Манчестер Юнайтед», несмотря на условный приговор греческого суда по делу об избиении и попытке подкупа сотрудников полиции.
Об этом сообщает The Guardian.
По информации источника, наставник «красных дьяволов»
Бронзовые призеры прошлого чемпионата Англии начнут предсезонную подготовку 2 сентября, тогда же и будет понятно, останется Магуайр с повязкой или нет.