Магуайр останется капитаном «Манчестер Юнайтед»

По информации источника, наставник «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер оставил британца в качестве капитана на ближайшее время, после чего рассмотрит долгосрочное решение вопроса.

Бронзовые призеры прошлого чемпионата Англии начнут предсезонную подготовку 2 сентября, тогда же и будет понятно, останется Магуайр с повязкой или нет.