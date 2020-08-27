«Манчестер Сити» нацелился заполучить Месси бесплатно
«Манчестер Сити» нацелился заполучить аргентинского нападающего Лионеля Месси бесплатно. Об этом сообщает The Guardian.
«Манчестер Сити» нацелился заполучить аргентинского нападающего Лионеля Месси бесплатно. Об этом сообщает The Guardian.
В английском клубе заинтересованы в приглашении 33-летнего аргентинца. «Сити» надеется, что сможет подписать форварда на правах свободного агента. В окружении самого Месси также верят в успех такой сделки.
26 августа стало известно, что Месси склоняется к переходу в «Сити». До этого форвард уведомил руководство
Месси приблизился к уходу из клуба после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов.
Месси проявлял недовольство обстановкой в клубе и до вылета из Лиги чемпионов. СМИ говорили о проблемах в переговорах между игроком и клубом о продлении контракта. Нынешнее соглашение Месси действует до лета 2021 года.
Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. Аргентинец десять раз становился чемпионом Испании вместе с каталонцами. Кроме того, он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.