«Манчестер Сити» нацелился заполучить Месси бесплатно

Источник: AP 2020

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В английском клубе заинтересованы в приглашении 33-летнего аргентинца. «Сити» надеется, что сможет подписать форварда на правах свободного агента. В окружении самого Месси также верят в успех такой сделки.

26 августа стало известно, что Месси склоняется к переходу в «Сити». До этого форвард уведомил руководство сине-гранатовых о своем желании покинуть клуб. Новость вызвала бурную реакцию со стороны болельщиков. Фанаты «Барселоны» устроили протесты у стадиона «Ноу Камп» с требованиями сохранить игрока и отстранить нынешнего президента Жозепа Бартомеу от управления клубом.

Месси приблизился к уходу из клуба после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов. Сине-гранатовые уступили «Баварии» со счетом 2:8. В клубе предприняли попытки уговорить форварда остаться. Был отправлен в отставку Кике Сетьен, а его место занял экс-игрок каталонцев Рональд Куман. Последний также пообщался с аргентинцем, обсудив будущее футболиста в «Барселоне».

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Месси проявлял недовольство обстановкой в клубе и до вылета из Лиги чемпионов. СМИ говорили о проблемах в переговорах между игроком и клубом о продлении контракта. Нынешнее соглашение Месси действует до лета 2021 года.