Футболисты клуба Бэкхема бойкотировали матч из-за стрельбы в чернокожего
Футболисты клуба «Интер Майами», принадлежащего
Футболисты клуба «Интер Майами», принадлежащего
Таким образом, матч Главной лиги футбола (MLS) с участием «Интера» был перенесен. Игроки отказались от выхода на поле, поддерживая протестующих в Висконсине. Массовое недовольство было вызвано стрельбой в чернокожего Джейкоба Блейка. Мужчина был ранен выстрелами в спину. 29-летний пострадавший частично парализован.
Ранее стало известно о переносе матчей
Американские власти отреагировали на акции протеста в Висконсине, спровоцированные стрельбой. Президент США Дональд Трамп направил в штат национальную гвардию для предупреждения погромов и грабежей.