Футболисты клуба Бэкхема бойкотировали матч из-за стрельбы в чернокожего

Источник: AP 2020

Таким образом, матч Главной лиги футбола (MLS) с участием «Интера» был перенесен. Игроки отказались от выхода на поле, поддерживая протестующих в Висконсине. Массовое недовольство было вызвано стрельбой в чернокожего Джейкоба Блейка. Мужчина был ранен выстрелами в спину. 29-летний пострадавший частично парализован.

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Ранее стало известно о переносе матчей плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). НБА поддержала решение баскетболистов команды «Милуоки», которые отказались выходить на матч с «Орландо». Лига также отложила встречи «Хьюстон» — «Оклахома» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Портленд».