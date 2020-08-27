«Астана» определилась с новым главным тренером

По информации источника, это точно не Курбан Бердыев, как пишут в социальных сетях. Отмечается, что экс-тренер «Рубина» не по карману столичному клубу, у которого имеются миллионные долги. К тому же Бердыев ждет варианты в России.

Пост главного тренера стал вакантным после того, как 26 августа «Астана» расторгла контракт с Михалом Билеком. Чешский специалист возглавлял команду с января.



Сообщалось, что за расторжение контракта «Астана» выплатила Билеку компенсацию в 100 тысяч евро — это две зарплаты чешского специалиста.



Напомним, 18 августа «Астана» на выезде проиграла «Динамо-Бресту» (3:6) и вылетела из Лиги чемпионов.



25 августа «Астана» потерпела первое поражение в КПЛ-2020, уступив «Тоболу» (0:2). Столичная команда на пять очков отстает от лидирующего «Кайрата».