Месси позвал Неймара в «Манчестер Сити»
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет воссоединиться с бывшим партнером по команде бразильцем Неймаром в «Манчестер Сити». Об этом сообщает The Mirror.
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет воссоединиться с бывшим партнером по команде бразильцем Неймаром в «Манчестер Сити». Об этом сообщает The Mirror.
33-летний аргентинец уже связался с
Ранее сообщалось о готовности Месси перейти именно в «Манчестер Сити». «Горожане», в свою очередь, хотят заполучить игрока на правах свободного агента.
25 августа Месси уведомил руководство
Месси приблизился к уходу из клуба после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов. Каталонцы были разгромлены в четвертьфинале турнира мюнхенской «Баварией» со счетом 2:8.
Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. С 2013 по 2017 год он играл в атаке каталонцев вместе с Неймаром. ПСЖ приобрел игрока за рекордные 222 миллиона евро.
Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября.