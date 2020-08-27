Месси позвал Неймара в «Манчестер Сити»

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33-летний аргентинец уже связался с экс-игроком «Барселоны». Месси рассчитывает, что Неймар покинет свой нынешний клуб «Пари Сен-Жермен» ради перехода в «Сити».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--72a93ba212b6cac55f43" data-vnd="72a93ba212b6cac55f43" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=72a93ba212b6cac55f43" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось о готовности Месси перейти именно в «Манчестер Сити». «Горожане», в свою очередь, хотят заполучить игрока на правах свободного агента.

Манчестер Сити (Манчестер) Все о команде

25 августа Месси уведомил руководство сине-гранатовых в том, что намерен покинуть клуб. Новость вызвала бурную реакцию со стороны болельщиков. 27 августа стало известно, что недовольные фанаты столпились у ворот стадиона «Ноу Камп». Они раскритиковали руководство и потребовали сохранить в составе аргентинца.

Барселона (Барселона) Все о команде

Месси приблизился к уходу из клуба после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов. Каталонцы были разгромлены в четвертьфинале турнира мюнхенской «Баварией» со счетом 2:8.

Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. С 2013 по 2017 год он играл в атаке каталонцев вместе с Неймаром. ПСЖ приобрел игрока за рекордные 222 миллиона евро.