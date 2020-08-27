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13:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Месси позвал Неймара в «Манчестер Сити»

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет воссоединиться с бывшим партнером по команде бразильцем Неймаром в «Манчестер Сити». Об этом сообщает The Mirror.

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33-летний аргентинец уже связался с экс-игроком «Барселоны». Месси рассчитывает, что Неймар покинет свой нынешний клуб «Пари Сен-Жермен» ради перехода в «Сити».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось о готовности Месси перейти именно в «Манчестер Сити». «Горожане», в свою очередь, хотят заполучить игрока на правах свободного агента.

Манчестер Сити (Манчестер)

25 августа Месси уведомил руководство сине-гранатовых в том, что намерен покинуть клуб. Новость вызвала бурную реакцию со стороны болельщиков. 27 августа стало известно, что недовольные фанаты столпились у ворот стадиона «Ноу Камп». Они раскритиковали руководство и потребовали сохранить в составе аргентинца.

Барселона (Барселона)

Месси приблизился к уходу из клуба после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов. Каталонцы были разгромлены в четвертьфинале турнира мюнхенской «Баварией» со счетом 2:8.

Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. С 2013 по 2017 год он играл в атаке каталонцев вместе с Неймаром. ПСЖ приобрел игрока за рекордные 222 миллиона евро.

Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября.

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