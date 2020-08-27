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15:40 (мск), источник: Фонтанка

«Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за Месси

Нападающий футбольного клуба «Барселоны» Лионель Месси уже точно не перейдет в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает The Guardian в четверг, 27 августа, английский клуб отказался от игрока, не выдержав конкуренции.

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В аукционе за одного из лучших игроков современности продолжают участвовать французский «ПСЖ» и английский «Манчестер Сити». Отмечается, что наибольшие шансы у «Сити», главный тренер которого — Хосеп Гвардиола — знаком с Месси по работе в «Барселоне».

Манчестер Юнайтед (Манчестер)

Окружение Месси по-прежнему настаивает на разрыве контракта с «Барселоной» в одностороннем порядке. В договоре футболиста действительно прописан соответствующий пункт, который действовал до 10 июня. Но представители Месси считают, что исходить нужно из даты фактического окончания сезона, который был продлен из-за пандемии коронавируса.

Барселона (Барселона)

«Барселона» же намерена получить за Месси 700 млн евро, которые прописаны у него в контракте в качестве отступных.

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