«Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за Месси

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В аукционе за одного из лучших игроков современности продолжают участвовать французский «ПСЖ» и английский «Манчестер Сити». Отмечается, что наибольшие шансы у «Сити», главный тренер которого — Хосеп Гвардиола — знаком с Месси по работе в «Барселоне».

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Окружение Месси по-прежнему настаивает на разрыве контракта с «Барселоной» в одностороннем порядке. В договоре футболиста действительно прописан соответствующий пункт, который действовал до 10 июня. Но представители Месси считают, что исходить нужно из даты фактического окончания сезона, который был продлен из-за пандемии коронавируса.

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