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15:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Жетысу» разгромил «Кызыл-Жар СК» и прервал серию поражений в КПЛ

Талдыкорганский «Жетысу» разгромил петропавловский «Кызыл-Жар СК» в шестом туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Матч прошел сегодня, 27 августа, на базе сборной в Талгаре и завершился со счетом 3:0. С его протоколом можно ознакомиться здесь.

Во время загрузки произошла ошибка.

Победу «Жетысу» принесли стандарты. На пятой минуте португальский хавбек Педро Эуженио замкнул подачу с углового, на 41-й болгарский форвард Мартин Тошев удачно сыграл на добивании после штрафного, а на 68-й бельгийский полузащитник косоварского происхождения Доньет Шкодра забил прямым ударом со штрафного.

Казахстанская Премьер-Лига

Эта победа стала для «Жетысу» лишь второй в сезоне и позволила прервать серию из трех поражений, а «Кызыл-Жар» проиграл второй матч подряд. С семью очками талдыкорганцы идут седьмыми, а петропавловцы, у которых четыре балла, занимают девятое место.

Ранее в других матчах шестого тура КПЛ «Каспий» победил «Кайсар» — 1:0, а «Окжетпес» обыграл «Жетысу» — 3:2. Матчи «Тобол» — «Ордабасы» и «Кайрат» — «Астана» перенесены пока на неопределенную дату из-за участия шымкентцев и алматинцев в Лиге Европы.

Седьмой тур КПЛ пройдет 29 и 30 августа. В первый день состоятся матчи «Кайсар» — «Окжетпес» (начало — в 18:00 по времени Нур-Султана) и «Окжетпес» — «Шахтер» (21:00), а во второй — «Ордабасы» — «Кайрат» (16:00), «Астана» — «Тараз» (18:00) и «Кызыл-Жар СК» — «Каспий» (21:00).

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