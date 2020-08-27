«Жетысу» разгромил «Кызыл-Жар СК» и прервал серию поражений в КПЛ
Талдыкорганский «Жетысу» разгромил петропавловский «Кызыл-Жар СК» в шестом туре казахстанской
Талдыкорганский «Жетысу» разгромил петропавловский «Кызыл-Жар СК» в шестом туре казахстанской
Матч прошел сегодня, 27 августа, на базе сборной в Талгаре и завершился со счетом 3:0. С его протоколом можно ознакомиться здесь.
Победу «Жетысу» принесли стандарты. На пятой минуте португальский хавбек Педро Эуженио замкнул подачу с углового, на 41-й болгарский форвард Мартин Тошев удачно сыграл на добивании после штрафного, а на 68-й бельгийский полузащитник косоварского происхождения Доньет Шкодра забил прямым ударом со штрафного.
Эта победа стала для «Жетысу» лишь второй в сезоне и позволила прервать серию из трех поражений, а «Кызыл-Жар» проиграл второй матч подряд. С семью очками талдыкорганцы идут седьмыми, а петропавловцы, у которых четыре балла, занимают девятое место.
Ранее в других матчах шестого тура КПЛ «Каспий» победил «Кайсар» — 1:0, а «Окжетпес» обыграл «Жетысу» — 3:2. Матчи «Тобол» — «Ордабасы» и «Кайрат» — «Астана» перенесены пока на неопределенную дату
Седьмой тур КПЛ пройдет 29 и 30 августа. В первый день состоятся матчи «Кайсар» — «Окжетпес» (начало — в 18:00 по времени Нур-Султана) и «Окжетпес» — «Шахтер» (21:00), а во второй — «Ордабасы» — «Кайрат» (16:00), «Астана» — «Тараз» (18:00) и «Кызыл-Жар СК» — «Каспий» (21:00).