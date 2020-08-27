«Жетысу» разгромил «Кызыл-Жар СК» и прервал серию поражений в КПЛ

Матч прошел сегодня, 27 августа, на базе сборной в Талгаре и завершился со счетом 3:0. С его протоколом можно ознакомиться здесь.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xTYL1UNSIB8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Победу «Жетысу» принесли стандарты. На пятой минуте португальский хавбек Педро Эуженио замкнул подачу с углового, на 41-й болгарский форвард Мартин Тошев удачно сыграл на добивании после штрафного, а на 68-й бельгийский полузащитник косоварского происхождения Доньет Шкодра забил прямым ударом со штрафного.

Казахстанская Премьер-Лига Все о турнире

Эта победа стала для «Жетысу» лишь второй в сезоне и позволила прервать серию из трех поражений, а «Кызыл-Жар» проиграл второй матч подряд. С семью очками талдыкорганцы идут седьмыми, а петропавловцы, у которых четыре балла, занимают девятое место.