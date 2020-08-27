Рекордсмен по количеству матчей в АПЛ Барри завершил футбольную карьеру
ТАСС, 27 августа. Чемпион Англии по футболу в составе «Манчестер Сити» Гарет Барри завершил карьеру. Об этом сообщает
ТАСС, 27 августа. Чемпион Англии по футболу в составе «Манчестер Сити» Гарет Барри завершил карьеру. Об этом сообщает
Барри 39 лет, за «Вест Бромвич» он выступал на протяжении последних трех сезонов.
Также он играл за «Астон Виллу», «Манчестер Сити» и «Эвертон». Вместе с «Сити» он также стал победителем Кубка Англии. Барри принадлежит рекорд Английской
В составе сборной Англии Барри провел 53 матча, забил три гола и отдал шесть голевых передач.