Рекордсмен по количеству матчей в АПЛ Барри завершил футбольную карьеру

Барри 39 лет, за «Вест Бромвич» он выступал на протяжении последних трех сезонов.

Также он играл за «Астон Виллу», «Манчестер Сити» и «Эвертон». Вместе с «Сити» он также стал победителем Кубка Англии. Барри принадлежит рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по количеству проведенных матчей — 653.