«Барселона» нашла замену Месси
Каталонская «Барселона» рассматривает сенегальского нападающего Садио Мане из «Ливерпуля» в качестве замены аргентинцу Лионелю Месси, который вскоре должен покинуть команду. Об этом сообщает Daily Mail.
Каталонская «Барселона» рассматривает сенегальского нападающего Садио Мане из «Ливерпуля» в качестве замены аргентинцу Лионелю Месси, который вскоре должен покинуть команду. Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что 28-летний сенегалец готов перебраться в Испанию. При этом «Барселоне» придется заплатить 119,5 миллиона евро за трансфер форварда.
25 августа Месси уведомил руководство
Месси приблизился к смене клуба после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов. Команда уступила в четвертьфинале турнира «Баварии» со счетом 2:8.
Мане — один из ключевых игроков «Ливерпуля». На его счету 22 гола в 47 матчах прошедшего сезона. Форвард помог клубу выиграть чемпионат Англии впервые за 30 лет.