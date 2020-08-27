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17:29 (мск), источник: Lenta.Ru

«Барселона» нашла замену Месси

Каталонская «Барселона» рассматривает сенегальского нападающего Садио Мане из «Ливерпуля» в качестве замены аргентинцу Лионелю Месси, который вскоре должен покинуть команду. Об этом сообщает Daily Mail.

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Отмечается, что 28-летний сенегалец готов перебраться в Испанию. При этом «Барселоне» придется заплатить 119,5 миллиона евро за трансфер форварда.

Ливерпуль (Ливерпуль)

25 августа Месси уведомил руководство сине-гранатовых, что намерен покинуть клуб. Позже сообщалось, что аргентинец планирует перебраться в «Манчестер Сити» и даже связывался с экс-игроком каталонцев бразильцем Неймаром в попытке убедить последнего также сменить клуб и выступать за «горожан». Возможный уход Месси вызвал недовольство фанатов «Барселоны». 27 августа сообщалось, что они столпились у стадиона «Камп Ноу» с призывами отправить в отставку действующего президента клуба Жозепа Бартомеу и удержать Месси.

Барселона (Барселона)

Месси приблизился к смене клуба после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов. Команда уступила в четвертьфинале турнира «Баварии» со счетом 2:8.


Жители Барселоны в шоке от возможного ухода Месси
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Мане — один из ключевых игроков «Ливерпуля». На его счету 22 гола в 47 матчах прошедшего сезона. Форвард помог клубу выиграть чемпионат Англии впервые за 30 лет.

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