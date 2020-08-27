Какой будет «Барселона» без Месси и Суареса? У Кумана уже есть кандидаты на замену великим

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Рональд Куман готовит «Барселону» к тотальной перестройке. Новый тренер уже заявил Луису Суаресу, что не рассчитывает на него в грядущем сезоне. Своё желание уйти из каталонского клуба изъявил легенда и главная звезда сине-гранатовых Лионель Месси. Вместе с ними «Барсу» могут покинуть Иван Ракитич, Артуро Видаль, Самуэль Юмтити и Серхио Бускетс. Из этого следует нехитрый вывод, что уже в следующем сезоне команда изменится до неузнаваемости.

Барселона (Барселона) Все о команде

Кем может заменить Куман Месси и Суареса

Руководство каталонского клуба предоставило Куману полный контроль над трансферами. В случае ухода Месси и Суареса именно он будет искать им замену.



Например, по информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, вместо уругвайца Куман видит в составе форварда «Лиона» Муссу Дембеле. Трансферная стоимость 24-летнего француза составляет 40 млн евро.

А вот испанское издание SER Deportivos Valencia сообщает, что «Барселона» вышла на связь с представителями форварда «Валенсии» Макси Гомеса по поводу возможного трансфера. У «летучих мышей» сейчас проблемы с финансами, поэтому президент клуба Питер Лим устраивает распродажу. Немецкий портал Transfermarkt оценивает футболиста в 32 млн евро.

Другая испанская газета, AS, пишет об интересе каталонцев к нападающему «Манчестер Сити» Габриэлю Жезусу. Руководство «Барсы» считает, что бразилец лучше футболиста «Интера» Лаутаро Мартинеса, к которому сине-гранатовые проявляли интерес ещё зимой. Тогда каталонцы рассматривали аргентинского нападающего как партнёра Месси в атаке, но теперь Лионель сам хочет покинуть клуб.

Читайте также «Барселона» нашла замену Месси

Пресса уже сообщила об альтернативных вариантах замены звёздного аргентинца в составе сине-гранатовых. Например, по информации TRANSFERmarketWEB, в «Барсу» может перебраться нападающий «Ливерпуля» Садио Мане. Потенциальная сумма сделки может составить около 85 млн евро.



А итальянские СМИ пишут об интересе к форварду «Ювентуса» Пауло Дибале, утверждая, что между клубами возможен даже прямой обмен. Пока в это мало верится. Аргентинец, который требует зарплату в размере 13 млн евро за сезон, уже больше года не может подписать новый контракт с туринцами.

Параллельно Куман может обратиться и к молодёжи «Барселоны». Например, в этом сезоне прекрасно себя проявил 17-летний вундеркинд Ансу Фати. В прошедшем сезоне Ла Лиги он провёл 24 матча, забил семь голов и отдал одну голевую передачу, в основном выходя на поле со скамейки запасных.

Что с остальными позициями и трансферами

Нидерландский тренер уже отметил, что планирует использовать полузащитника Френки де Йонга на той же позиции, что и в сборной Нидерландов. Французу Антуану Гризманну Куман тоже отведёт другое место на поле.



«Если ты вкладываешься в молодого игрока и платишь за него много денег, то должен использовать его на родной позиции. То же самое касается и Антуана Гризманна. Он не вингер. Он должен играть там, где привык, там, где его качества раскроются в полном объёме», — сказал новый главный тренер «Барселоны» в интервью изданию Nos Voetbal.

К тому же Куман хочет избавиться от возрастных игроков. К ним относятся Иван Ракитич и Артуро Видаль. Также новый клуб себе может искать защитник Самуэль Юмтити. Что касается Серхио Бускетса, то Куман предложил ему два варианта: либо футболист остаётся и используется в качестве игрока ротации, либо покидает родной клуб.

А вот бразильца Филиппе Коутиньо, видимо, ждёт реинкарнация в каталонском клубе. После победы «Баварии» в Лиге чемпионов Куман позвонил футболисту и сообщил, что ждёт его возвращения в «Барселону».

Читайте также Куман заявил Месси на личной встрече, что поблажек в клубе никому не будет

Список потенциальных трансферов Кумана ожидаемо состоит из нидерландских футболистов. По информации радиостанции RAC1, новый тренер каталонцев уже попросил руководство подписать Мемфиса Депая. Кроме того, «Барселона» продолжает следить за полузащитником «Аякса» Донни ван де Беком, которого в Нидерландах оценили в 55 млн евро.



Несколько дней назад Sky Sports сообщил, что Куман нуждается в 21-летнем полузащитнике «АЗ Алкмар» Кэлвине Стенгсе. Футболист дебютировал в сборной Нидерландов именно при Рональде, сделав дубль в первой же игре против Эстонии.

Также новый главный тренер каталонцев лично заинтересован в переходе Жоржиньо Вейналдума из «Ливерпуля», который до сих пор не подписал новый контракт с красными. По информации нидерландского издания Algemeen Dagblad, Куман попросил игрока не продлевать соглашение, чтобы перейти в «Барсу».



Перестройка в разгаре.