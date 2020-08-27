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18:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Полузащитник «Ромы» Карлес Перес сдал положительный тест на коронавирус

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Футболист итальянской «Ромы» Карлес Перес сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.

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«Два дня назад, чтобы проверить свое здоровье перед началом тренировок с командой, я сдал тест на COVID-19. Сегодня мне сообщили результат, и он, к сожалению, положительный», — написал Перес в своем Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.
Итальянская Серия А

«К счастью, я чувствую себя хорошо, у меня нет никаких симптомов, но мне придется оставаться в самоизоляции, пока не будет отрицательного теста. Как только врачи позволят, я присоединюсь к товарищам по команде и буду работать с большей мотивацией, чем когда-либо», — добавил игрок.

Испанский полузащитник стал вторым футболистом «Ромы», у которого был выявлен летом коронавирус, после вратаря команды Антонио Миранте.

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