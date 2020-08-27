Полузащитник «Ромы» Карлес Перес сдал положительный тест на коронавирус

«Два дня назад, чтобы проверить свое здоровье перед началом тренировок с командой, я сдал тест на COVID-19. Сегодня мне сообщили результат, и он, к сожалению, положительный», — написал Перес в своем Instagram.

«К счастью, я чувствую себя хорошо, у меня нет никаких симптомов, но мне придется оставаться в самоизоляции, пока не будет отрицательного теста. Как только врачи позволят, я присоединюсь к товарищам по команде и буду работать с большей мотивацией, чем когда-либо», — добавил игрок.